Vill du utvecklas och tjäna bra på din prestation? Säljare sökes i Lerum
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Lerum Visa alla säljarjobb i Lerum
2026-06-28
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etar du efter ett jobb där du får energi av att träffa människor, utvecklas snabbt och själv påverka din inkomst? Exaltera Marketing söker nu drivna säljare med utgångspunkt i Lerum.
Det här är en roll för dig som gillar tempo, kommunikation och tydliga mål. Du kommer arbeta med välkända företag inom energi- och teknikbranschen och möta kunder i olika miljöer som event, marknader och andra publika sammanhang.
Om rollen
Du arbetar med direktförsäljning där du möter kunder ansikte mot ansikte. Fokus ligger på att skapa kontakt, förstå kundens behov och presentera lösningar på ett enkelt och tydligt sätt.
Du utgår från Lerum och blir en del av ett team där man stöttar varandra, delar erfarenheter och jobbar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön + provision
Genomsnittlig månadslön runt 35 000 kr (baserat på prestation)
Heltidsanställning, måndag–fredag 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coaching och stöd i din utveckling
Goda möjligheter att växa inom företaget
Ett socialt och engagerat team
Vi belönar prestation
När du presterar ska det märkas. Vi anordnar regelbundet säljtävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vem vi söker
Du tycker om att prata med människor och skapa kontakt
Du har driv och vill utvecklas
Du motiveras av mål och resultat
Du vill lära dig försäljning på riktigt
Du trivs både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
Ansök
Vill du ta nästa steg och bygga erfarenhet inom försäljning samtidigt som du utvecklas och påverkar din egen lön?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing i Lerum. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: lerum@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
443 34 LERUM Jobbnummer
9982216