Vill du utvecklas inom försäljning och skapa din egen framgång?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare till vårt team i Västerås. Vi letar efter dig som är driven, social och vill arbeta i en roll där du får möjlighet att utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och påverka din egen lön.
Hos oss blir du en del av ett växande företag som samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom energi- och teknikbranschen.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med att representera välkända varumärken på event, mässor, marknader och andra välbesökta platser. Du möter kunder ansikte mot ansikte och hjälper dem att hitta smarta lösningar inom energi och teknik.
Rollen passar dig som gillar ett högt tempo, uppskattar variation i vardagen och vill utveckla din förmåga att kommunicera och skapa affärer.
Med Västerås som utgångspunkt arbetar du tillsammans med ett engagerat team där samarbete, utveckling och resultat står i fokus.
Vi erbjuder
Garantilön samt provision utan övre tak
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och utbildning inom försäljning
Personlig coachning och kontinuerlig kompetensutveckling
Tydliga karriärvägar inom företaget
En arbetsplats med stark laganda och hög energi
Tävlingar, bonusar och gemenskap
Vi tror på att belöna prestationer och uppmärksamma framgångar. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva priser
Samtidigt lägger vi stor vikt vid att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och inspirerar varandra.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och trivs i sociala sammanhang
Har en positiv inställning och ett starkt eget driv
Gillar att arbeta mot mål och uppnå resultat
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs både med eget ansvar och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi utbildar dig och ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Ansök idag
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av ett företag där utveckling, gemenskap och möjligheter står i centrum?
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Västerås. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: vasteras@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
721 32 VÄSTERÅS Jobbnummer
9973852