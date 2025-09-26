Vill du utvecklas inom försäljning och jobba med starka varumärken?
Pauser Media AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
Pauser Media söker nu innesäljare till vårt kontor vid Globen i Stockholm. Du arbetar med B2B-försäljning via telefon och erbjuder strategisk kunskap till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor - paketerat genom våra digitala nyhetstjänster och tidningar.
Du får en fast grundlön enligt kollektivavtal samt provision från första affären. Vi erbjuder utbildning, coaching och verktyg för att du ska lyckas - oavsett om du är ny inom försäljning eller vill ta nästa steg i din säljkarriär.
Vi erbjuder:
Fast lön + provisionsmodell utan tak.
Säljutbildning och löpande coaching.
Kickoffer, tävlingar och stark teamkänsla.
Heltid måndag-fredag, inga helger eller röda dagar.
Möjlighet att växa inom företaget.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Arbeta mot gemensamma mål och budget tillsammans med ditt team.
Genomföra uppsökande försäljning via telefon.
Skapa och utveckla kundrelationer.
Representera Pauser Media på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som:
Är social, engagerad och gillar att bygga förtroende.
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att jobba i team.
Talar och skriver flytande svenska.
Har viljan att utvecklas - tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav.
Ansökan: Skicka din ansökan till: rekrytering@pausermedia.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Om Pauser Media:
Vi är ett medieföretag som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut tidningarna och nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser varje år.
Vi har kontor i Stockholm och Lund och sysselsätter idag ett 40-tal personer.
Stockholmskontoret ligger på Rökerigatan 19, Johanneshov - nära tunnelbanan Globen och bussar från Gullmarsplan.
Frågor? Kontakta Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, på 08-51795517. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/
Rökerigatan 19 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-517 955 17 Jobbnummer
9528409