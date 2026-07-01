Vill du utvecklas inom försäljning i en social och flexibel arbetsmiljö?
Happy Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Happy Group AB i Stockholm
, Linköping
, Vara
, Karlskrona
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom försäljning i en social och flexibel arbetsmiljö?
Vi söker dig som gillar att träffa människor, motiveras av att nå mål och vill arbeta i ett team där gemenskap, utveckling och arbetsglädje står i fokus.
Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor trivs på jobbet. Därför satsar vi på en öppen och inkluderande arbetsmiljö där du får stöd, frihet och rätt förutsättningar för att lyckas. Här blir du en del av ett engagerat team som hjälper varandra att utvecklas och ha roligt längs vägen.
Flexibilitet som passar din vardag
Vi vet att livet ser olika ut för alla. Därför erbjuder vi flexibla arbetstider som gör det enklare att kombinera arbete med studier, pension, familj eller andra intressen. Målet är att du ska kunna prestera på topp samtidigt som du har en bra balans mellan arbete och fritid.
Det finns även möjlighet att arbeta på olika orter runt om i Sverige och för rätt person kan det finnas spännande uppdrag även utanför landets gränser.
Utveckling från dag ett
Oavsett om du har lång erfarenhet eller är i början av din karriär får du en gedigen introduktion och löpande utbildning. Du utvecklas inom försäljning, kommunikation och kundbemötande samtidigt som du får kontinuerlig coaching och uppföljning för att nå dina mål.
Vi tror på att investera i våra medarbetare och ge dem verktygen för att lyckas – både i rollen och på längre sikt i karriären.
En arbetsplats där prestation uppskattas
Du får möjlighet att arbeta med välkända varumärken, en mycket lättsåld vara och även inkluderas i en verksamhet med höga ambitioner. Vi värdesätter engagemang, initiativförmåga och viljan att utvecklas, och vi ser till att goda prestationer uppmärksammas och belönas.
Om du söker ett socialt arbete med stor frihet, goda utvecklings- och förtjänstmöjligheter och chansen att påverka din egen framgång kan det här vara nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Group AB
(org.nr 559151-9458), https://prostaffing.se/jobb/vill-du-utvecklas-inom-forsaljning-i-en-social-och-flexibel-arbetsmiljo
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
ProStaffing Jobbnummer
9987923