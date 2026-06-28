Vill du utvecklas inom försäljning? Exaltera söker säljare i Stenungsund
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Stenungsund Visa alla säljarjobb i Stenungsund
2026-06-28
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Är du social, driven och nyfiken på att bygga en karriär inom försäljning? Exaltera Marketing söker nu engagerade säljare med utgångspunkt i Stenungsund.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du utvecklar dina färdigheter inom försäljning, kundkontakt och kommunikation. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och prestation går hand i hand.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare arbetar du på event, marknader, mässor, festivaler och andra publika mötesplatser där du möter kunder direkt. Du presenterar produkter och tjänster, skapar dialog och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Stenungsund och blir en del av ett team där samarbete, coachning och gemensamma mål är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning från grunden
Löpande coachning och stöd i din utveckling
Goda möjligheter att växa inom företaget
Ett positivt team med stark sammanhållning
Vi belönar prestation
Vi tycker att engagemang och resultat ska uppmärksammas och arrangerar därför regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser, till exempel:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på en arbetsplats där motivation, utveckling och laganda går hand i hand.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är utåtriktad och tycker om att träffa människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig rätt verktyg, utbildning och stöd för att lyckas i rollen.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga värdefull arbetslivserfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Stenungsund. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: stenungsund@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
444 43 STENUNGSUND Jobbnummer
9982201