Vill du utvecklas inom försäljning? Exaltera söker säljare i Skara
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Skara Visa alla säljarjobb i Skara
2026-06-28
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Är du social, driven och vill arbeta i en roll där du får utvecklas varje dag? Exaltera Marketing söker nu engagerade säljare med utgångspunkt i Skara.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning, kundkontakt och kommunikation. Vi erbjuder en arbetsmiljö där utveckling, gemenskap och prestation går hand i hand.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare arbetar du på event, marknader, mässor, festivaler och andra mötesplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du presenterar produkter och tjänster, skapar kontakt och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Skara och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, coachning och gemensamma mål är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning från grunden
Löpande coachning och stöd i din utveckling
Goda möjligheter till karriär och intern utveckling
Ett positivt team med stark sammanhållning
Vi belönar prestation
Vi tror på att engagemang och resultat ska uppmärksammas och arrangerar därför regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser, till exempel:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på en arbetsplats där motivation, utveckling och laganda går hand i hand.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig utbildning, stöd och verktyg för att lyckas i rollen.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga värdefull arbetslivserfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Skara. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: skara@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
532 35 SKARA Jobbnummer
9982212