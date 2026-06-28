Vill du utvecklas inom försäljning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Tanum Visa alla säljarjobb i Tanum
2026-06-28
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Är du en driven och social person som gillar att träffa människor och arbeta mot tydliga mål? Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare med utgångspunkt i Tanumshede.
Hos oss får du arbeta med välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du utvecklar dina kunskaper inom försäljning, kundbemötande och kommunikation. Vi erbjuder en arbetsplats där laganda, utveckling och arbetsglädje står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare är du företagets ansikte utåt och möter kunder på event, marknader, mässor, festivaler och andra publika mötesplatser. Du presenterar produkter och tjänster, bygger förtroende och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Tanumshede och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete och kontinuerlig utveckling är en självklar del av vardagen.
Det här får du hos oss
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och professionell säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter
En positiv arbetsmiljö med stark teamkänsla
Vi belönar dina resultat
Hos Exaltera Marketing uppmärksammar vi goda prestationer genom återkommande säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser, exempelvis:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att kombinera höga ambitioner med en arbetsplats där man trivs, utvecklas och firar framgångar tillsammans.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Tar ansvar och uppskattar att arbeta tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig de verktyg, den utbildning och den coachning som behövs för att du ska lyckas.
Ansök redan idag
Vill du arbeta i ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och påverka din egen lön?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Tanumshede. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna nya kollegor till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: tanumshede@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
457 31 TANUMSHEDE Jobbnummer
9982191