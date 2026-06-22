Vill du utvecklas i ett jobb med högt tempo? Säljare i Filipstad
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hedemora Visa alla säljarjobb i Hedemora
2026-06-22
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Söker du ett arbete där du får träffa nya människor, utveckla dina färdigheter och ha möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Filipstad. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där ambition, gemenskap och personlig utveckling står i fokus. Här får du chansen att bygga värdefull erfarenhet samtidigt som du blir en del av ett team som vill se dig lyckas.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder personligen och hjälper dem att hitta lösningar som kan förbättra deras vardag.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som tycker om att skapa nya kontakter, arbeta mot mål och utvecklas genom praktisk erfarenhet.
Med utgångspunkt i Filipstad arbetar du tillsammans med drivna kollegor i en miljö där samarbete, engagemang och resultat värdesätts högt.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerat med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från första arbetsdagen
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjligheter att växa och avancera inom företaget
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Vi belönar engagemang och resultat
Vi tycker att framgång ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna attraktiva priser såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss får du arbeta i en miljö där prestation uppskattas och där människor stöttar varandra för att nå nya nivåer.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och trivs med att möta nya människor
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Tar ansvar för ditt arbete och din utveckling
Trivs både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att lära dig och ambition att lyckas.
Ansök idag
Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara en del av ett företag där utveckling, gemenskap och möjligheter står i centrum?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Filipstad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: filipstad@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
776 31 HEDEMORA Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973838