Vill du utvecklas i ett jobb där du möter människor varje dag?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Tranemo Visa alla säljarjobb i Tranemo
2026-07-13
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Tranemo.
Vi tror att rätt inställning slår erfarenhet. Därför söker vi dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med ett team som stöttar varandra och firar framgångar.
Din roll
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du träffar kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar personliga möten och hjälper människor att hitta lösningar som passar deras vardag.
Hos oss får du en gedigen introduktion, praktisk säljutbildning och kontinuerlig coachning. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du vill lära dig.
Du utgår från vårt kontor i Tranemo och arbetar i ett team där utveckling, samarbete och högt engagemang är en självklar del av arbetsdagen.
Vi erbjuder
Garantilön och provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett arbetsklimat där gemenskap och prestation går hand i hand
Vi uppmärksammar bra prestationer
Hos oss ska det löna sig att göra ett bra jobb. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna exempelvis:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att träffa nya människor
Har ett positivt driv och vill utvecklas
Motiveras av att arbeta mot mål
Tar ansvar för ditt arbete
Trivs både med att arbeta självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din vilja att utvecklas och bidra till teamet.
Ansök idag
Om du vill ha ett jobb där du får chansen att växa, lära dig nya saker och påverka din egen inkomst är du varmt välkommen att söka.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Tranemo. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
514 34 TRANEMO Jobbnummer
10001938