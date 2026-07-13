Vill du utvecklas i ett företag som satsar på dig?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Falköping Visa alla säljarjobb i Falköping
2026-07-13
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Falköping.
Vi söker dig som vill ha ett socialt och varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och påverka din egen inkomst. Hos oss handlar det inte om hur mycket erfarenhet du har – utan om din inställning och viljan att lyckas.
Om jobbet
I rollen som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du blir en del av ett team där du får stöd från erfarna kollegor, kontinuerlig coachning och en introduktion som ger dig en trygg start.
Du utgår från vårt kontor i Falköping och arbetar tillsammans med kollegor som motiverar varandra och strävar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att avancera inom företaget
Ett arbetsklimat med stark gemenskap och högt engagemang
Vi belönar prestation
Bra insatser ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna exempelvis:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att träffa nya människor
Är engagerad och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Har ett positivt förhållningssätt
Gillar att samarbeta och bidra till teamets framgång
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi ser framför allt till din motivation och vilja att utvecklas.
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Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa och göra karriär? Då vill vi gärna höra från dig.
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Falköping. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
521 35 FALKÖPING Jobbnummer
10001941