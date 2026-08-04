Vill du utvecklas i ett företag där din ambition gör skillnad?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-08-04
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, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
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eller i hela Sverige
Söker du ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och arbeta i ett team som drivs av energi och gemensamma mål? Då kan Exaltera Marketing vara nästa steg för dig.
Vi söker nu fler säljare med utgångspunkt i Eskilstuna.
Ett arbete där ingen dag är den andra lik
Hos Exaltera Marketing arbetar du med personlig försäljning för etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Genom kundmöten, event och kampanjer hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Du får ett omväxlande arbete där du utvecklar din kommunikationsförmåga, lär dig försäljning i praktiken och bygger erfarenheter som du har nytta av långt in i framtiden.
Från vårt kontor i Eskilstuna arbetar du tillsammans med ett engagerat team som motiverar varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans.
Därför väljer många att arbeta hos oss
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och praktisk säljutbildning
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling
Möjlighet att bygga en långsiktig karriär inom företaget
En arbetsplats där gemenskap, driv och utveckling står i centrum
Vi firar framgångar
Vi tycker att engagemang och goda prestationer ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du kan vinna exempelvis:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra uppskattade priser
Är det här du?
Vi tror att du:
Tycker om att skapa nya kontakter
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Har en positiv inställning och tar egna initiativ
Uppskattar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma resultat
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi ger dig utbildningen, verktygen och stödet – det viktigaste är att du har viljan att utvecklas och bidra till teamet.
Skicka in din ansökan
Om du vill arbeta i ett företag där din utveckling prioriteras och där du får möjlighet att påverka både din karriär och din inkomst, vill vi gärna höra från dig.
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Eskilstuna. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
632 25 ESKILSTUNA Jobbnummer
10021932