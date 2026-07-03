Vill du utveckla smarta IT-lösningar för framtidens järnväg?
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Är du erfaren inom systemutveckling och vill arbeta i en kreativ organisation? Vill du använda moderna verktyg och AI för att bidra till framtidens järnvägsunderhåll? Då ska du söka till oss!Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker systemutvecklare som vill arbeta med att utveckla digitala lösningar inom järnvägsunderhåll.
Vi arbetar agilt i sprintar med dailys och retrospectives, alltid i nära samarbete med teknisk förvaltare och produktägare för att säkerställa att det vi planerar och utvecklar skapar värde i verksamheten.
I rollen arbetar du med systemutveckling och integrationer i en containermiljö på OpenShift. Du är även med och ansvarar för databaser och CI/CD-flöden samt säkerställer att plattformens tjänster är stabila, säkra och tillgängliga. Lika viktigt som att utveckla nya funktioner är att säkerställa robusthet, myndighetskrav och inbyggd säkerhet i hela lösningen.
Vi värdesätter innovation, kreativitet och ett utforskande arbetssätt där omvärldsbevakning och egna initiativ uppmuntras. Teamet tar gemensamt ansvar för hela utvecklingsprocessen, från krav till leverans, med ett starkt fokus på kvalitet genom hela arbetet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du trivas med nära samarbete i ett agilt team. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd och bidrar till ett gott samspel i vardagen. Du är analytisk och lösningsorienterad, tar initiativ när arbetet behöver drivas framåt och vågar ta dig an uppgifter även när allt inte är helt givet från början. Vi värdesätter också att du är ödmjuk, vågar ställa frågor och ser lärande som en naturlig del av arbetet.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om 180hp (120p) med inriktning IT, alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av systemutveckling genom hela utvecklingskedjan
Gedigen erfarenhet inom .NET eller ASP.NET Core
erfarenhet av utveckling i containerbaserade miljöer
erfarenhet av databaser samt moderna utvecklings- och leveransflöden
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet inom ett eller flera områden:
Observabilitet (via exempelvis OpenTelemetry)
PostgreSQL
RabbitMQ
MassTransit
OpenShift
AI-assisterad utveckling
Övrig information
Placeringsort: Borlänge
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss. Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
#LI-HybridSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Anna Brodén anna.broden@trafikverket.se 0101257281 Jobbnummer
9990696