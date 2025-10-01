Vill du utveckla och inspirera Sveriges främsta babysim- och simlärare?
2025-10-01
Personal- och utbildningsansvarig till en av Sveriges största privata simskolor
Brinner du för att utveckla människor och skapa trygghet i vattnet? Vill du vara med och leda en av Sveriges största privata simskolor mot framtiden? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Varje vecka möter vi tusentals barn och familjer i våra simhallar, och tillsammans med vårt engagerade team av 50-70 siminstruktörer sprider vi simglädje, trygghet och kunskap.
Din roll
Som personal- och utbildningsansvarig blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för att:
Leda, stötta och utveckla våra siminstruktörer.
Vara en inspiratör som får andra att växa, trivas och prestera.
Säkerställa kvalitet i undervisningen och att vår simglädje når varje barn.
Utbilda nya instruktörer och till viss mån rekrytera dem.
Planera och hålla i interna utbildningar.
Driva rutiner och struktur i den dagliga verksamheten.
Du är ytterst ansvarig för simskolans kvalitet och utveckling - från de yngsta barnens första besök i simhallen till de äldre barnens teknikträning och givetvis även för våra vuxensimskolor!
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla andra.
Har erfarenhet av simning, simundervisning eller arbete med barn.
Är en naturlig inspiratör som får människor omkring dig att känna sig sedda, motiverade och uppskattade.
Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ.
Är flexibel - du jobbar både på kontoret och ute i verksamheten. En vanlig vecka kan innebära 50% arbete på kontor och 50% vid bassäng ute i verksamheten.
Kan arbeta kvällar och helger, då många av våra instruktörer jobbar just kväll och helg. Vi jobbar såklart även dagtid vardagar och våra "kvällspass" slutar oftast inte efter 19:30.
Har god digital kompetens: van vid Word, sätta upp egna PowerPoint, organisera digitala möten och klara av enklare videoredigering.
Vi erbjuder
En spännande roll i en växande simskola.
Möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och människorna i den.
Ett engagerat och härligt team.
Arbetsplats i centrala Stockholm och någon gång per år - även i Malmö och Helsingborg.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
