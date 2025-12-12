Vill Du Utveckla Mjukvara Hos Underrättelsetjänsten?
2025-12-12
OM TJÄNSTEN
Kan du skapa en Angular-applikation på en kafferast? Leker du gärna med docker och containrar? Kan du stava till AMQP? Vill du slipa dina förmågor i ett meningsfullt arbete tillsammans med erfarna kollegor i den militära underrättelsetjänsten?
Vi söker dig som har god teknisk kompetens inom UI/UX, men även kan fullstackutveckla distribuerade mjukvarusystem. Arbetet innebär agil utveckling, ofta i miljöer utan internetuppkoppling. Gruppen du kommer att ingå i har ett brett ansvarsområde. Beroende på din profil kan du få delta i utveckling av GIS-verktyg, val och integration av olika sorters databaser, hantering av flöden av stora mängder data av olika slag eller underhåll av verktyg och miljöer för utveckling av automatiska AI-processer. Eftersom ständig kompetensutveckling är ett krav för tjänsten måste du drivas av att lära dig nya förmågor.
Vi söker nu medarbetare för tekniskt stöd inom försvarsunderrättelseområdet.
Du ska ha erfarenhet och god kompetens inom:
• Fullstackutveckling med fokus på frontendutveckling.
Andra kompetenser är också meriterande:
• Angular eller liknande TypeScript-baserade webbramverk.
• Andra programmeringsspråk, såsom Python, Go eller C#.
• Bygga och orkestrera containrar.
• UI/UX.
• Utveckling av applikationer med krav på säkerhetsfunktioner.
• GitLab eller liknande verktyg.
• Agil utvecklingsmetodik (såsom Scrum, Kanban) och tillhörande verktyg.
• Geografiska informationssytem, GIS.
• Erfarenhet från underrättelsearbete.
• Systemutveckling i Linux såväl som Windows.
Övriga krav du måste uppfylla:
• Examen inom företrädesvis data- eller systemvetenskap eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskap i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
• Svenskt medborgarskap.
SOM PERSON ÄR DU
Strukturerad och självgående med förmåga att ha ett övergripande perspektiv, men kan samtidigt se till detaljerna. Det är viktigt att du bidrar med servicevilja och öppet sinne till att dela och ta emot kunskap och erfarenheter. Vi arbetar i en händelsestyrd verksamhet vilket gör att du behöver ha förmåga att växla mellan planerade och snabbt uppkomna uppgifter. Vidare har du en god samarbetsförmåga och intresse samt vilja att ta ansvar för utveckling och även ta ansvar för din personliga utveckling inom ämnesområdet. Eftersom vi ofta arbetar i team är det viktigt att du trivs med att lösa analytiska problem i grupp och att du har god social förmåga. Du har också högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
VILKA ÄR VI
Must är en kunskapsorganisation. Vår främsta tillgång är medarbetarna. Dina kollegor kommer att vara både civila och militära experter inom olika kompetensområden. De är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre och för att vi även i fortsättningen ska kunna lösa våra uppgifter med hög kvalitet. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Stockholm. Distansarbete är inte möjligt.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Frågor om befattningen eller rekryteringsprocessen kan mejlas till:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Fullstackutvecklare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
