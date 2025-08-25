Vill du utveckla framtidens säkerhet? Bli vår nya banktekniker
Securitas Technology Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Technology Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt. Vi kombinerar styrkan av ett stort företag med en varm, familjär kultur där varje individ räknas.
Vill du vara med och skapa trygghet med hjälp av den senaste tekniken? Hos Securitas Technology får du chansen att göra just det - och mycket mer.
Vi söker nu en banktekniker till vårt team i Malmö. Du som älskar teknik, tar ansvar och vill bidra till en säkrare framtid kommer att trivas hos oss
Ansvarsområde
I rollen som banktekniker ansvarar du för service, installation och driftsättning av våra säkerhetssystem. Resor inom regionen är en del av rollen. Du kommer att arbeta med följande:
• Installation, service, driftsättning, inkoppling, programmering, årliga kontroller, avprovning och utbildning.
• Tillsammans med övriga kollegor, säljare och projektledare är du med och utvecklar våra kunders lösningar.
• Agera tekniskt säljstöd till våra säljare samt genomföra överlämning och handhavandeutbildning till våra kunder.
På Securitas Technology ser vi potential i varje person och situation. Du får:
Möjligheten att växa i ett globalt, teknikdrivet företag i framkant.
Lära av några av branschens mest erfarna tekniker.
Arbeta med lösningar som gör verklig skillnad - för våra kunder och samhället.
En kultur som bygger på samarbete, prestigelöshet och nyfikenhet.
Bli en del av ett team där du alltid kan räkna med stöd, delaktighet och utveckling.
Vem är du?
Du har troligen en gymnasie- eller YH-utbildning inom el, teknik eller IT. Det viktigaste för oss är inte exakt vad du har gjort tidigare - utan vad du vill göra framåt. Har du koll på el/svagström och ett intresse för teknik, har du redan en bra start.
Vi ser gärna att du:
• Har grundläggande kunskaper i el och svagström.
• Har intresse för IT och ny teknik.
• Talar svenska och engelska.
• Har B-körkort.
• Har erfarenhet av säkerhetsteknik - det är ett plus, men inget krav.
Vi tror att du känner igen dig i nedan egenskaper
• Du älskar att ta ansvar och motiveras av att leverera den bästa lösningen till kund.
• Du är van att arbeta självständigt och trivs med att planera dina egna dagar.
• Du är prestigelös och skicklig på att bygga relationer, både med kollegor och kunder.
• Du trivs med att ha mycket på gång och ser komplexa problem som spännande utmaningar och har en naturlig förmåga att hitta lösningar.
Är det här ditt nästa steg?
Hos oss får du mer än ett jobb. Du får ett syfte. Du blir en del av något viktigt - där din insats bidrar till att skydda människor, företag och samhällen. Vi ser det du är idag. Och det du kan bli imorgon.
Ansök redan idag - vi hanterar ansökningar löpande. Då vi närmar oss semestertider kommer intervjuer att ske i augusti/september.
Observera att svenskt medborgarskap, godkänd bakgrundskontroll samt godkännande från Länsstyrelsen är krav för anställning. Befattningen är hos våra kunder placerad i säkerhetsklass vilket föranleder att du som kandidat skall genomgå en säkerhetsprövning enl 3kap 1§ Säkerhetsskyddslag (2018:585). Säkerhetsprövningen består av en grundutredning, en säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll hos Säkerhetspolisen. En godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för befattningen.
Kontakta oss gärna:
Timmy Paimensalo - Rekryterande chef timmy.paimensalo@securitas.com
Ida Häll - Rekryteringsspecialist ida.hall@securitas.com
Facklig kontakt: Riksklubben riksklubbenSEF@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här. Ansök idag - och See a different world.
#LI-DNI Ersättning
Goda förmåner och konkurrenskraftiga villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9474139