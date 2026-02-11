Vill du utveckla framtidens produktion inom tung fordonsindustri?
Vill du arbeta nära produktionen, lösa tekniska utmaningar och samtidigt bidra till att utveckla moderna tillverkningsprocesser? Just nu söker vi en produktionstekniker till en avancerad industriverksamhet i Lindesberg - en roll för dig som trivs i skärningspunkten mellan teknik, människor och förbättringsarbete. Här får du en varierad vardag i en högautomatiserad fabrik där du arbetar nära operatörer, tekniker och andra funktioner för att skapa stabila och effektiva produktionsflöden.
OM TJÄNSTEN:Du blir en del av en etablerad tillverkningsverksamhet med stark koppling till fordonsindustrin. Här finns en lång industriell tradition kombinerat med modern teknik och en internationell kontext. Teamet består av erfarna produktionstekniker och specialister som arbetar nära varandra i en prestigelös miljö där kunskapsdelning och utveckling står i fokus.
Som produktionstekniker i det här teamet blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och säkra produktionen av komponenter till tunga fordon. Du kommer främst att arbeta inom bearbetning med fokus på kugghjulstillverkning, men rollen innebär ett brett samarbete med produktion, kvalitet, underhåll och logistik. Det här är en hands-on roll där du är mycket ute i verksamheten, du löser akuta utmaningar, driver förbättringsinitiativ och fungerar som en teknisk brygga mellan produktionen och andra funktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa stabil och kvalitetssäker produktion inom bearbetning
Analysera och åtgärda produktionsstörningar tillsammans med operatörer och verkstadstekniker
Arbeta med ritningsgranskning, mätprotokoll samt form- och lägetoleranser
Stötta produktionen i tekniska beslut och avvikelsehantering
Driva förbättringsprojekt kopplade till kvalitet, effektivitet och stabilitet
Samverka med leverantörer kring verktyg, maskiner och optimerade lösningar
Bidra till utveckling av smartare processer och arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM: Har en eftergymnasial teknisk utbildning, inom exempelvis maskin eller liknande
Har god teknisk förståelse och vana av ritningsläsning
Har kunskap inom toleranser, standarder och tekniska underlag
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Innehar B-körkort
Det är även meriterande om du har erfarenhet från bearbetande industri, exempelvis inom NC-programmering eller arbete med skärdata. Har du även kunskap inom mekanisk konstruktion eller robotautomation är det meriterande. Tidigare erfarenhet som produktionstekniker är en fördel, men rollen passar även dig som är nyexaminerad och vill utvecklas inom området. För att lyckas i rollen tror vi också att du har ett affärsmässigt förhållningssätt och kan göra tekniska bedömningar med hänsyn till både kostnad och nytta.
Vi tror också att du är en person som gillar att vara nära produktionen och som trivs i en roll där du får kombinera problemlösning med utveckling. Du är kommunikativ, initiativtagande och har ett genuint tekniskt intresse. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och är inte rädd för att ta plats i tekniska diskussioner när det behövs.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Placering: Lindesber
Start: Omgående med hänsyn till ev uppsägningstid
Kontaktperson: Linn Gustafsson, linn.gustafsson@friday.se
Lön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
