Vill du utbilda och utveckla framtidens SiS-medarbetare? (Visstid)
2025-09-22
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Sektionen för kompetensutveckling är en av HR-avdelningens tre sektioner inom SiS. Sektionen ansvarar bland annat för myndighetens grundutbildning, nationella utbildningar, samt att ge institutioner stöd med riktade kompetensutvecklingsinsatser.
I den här rollen får du en central uppgift i att stärka våra medarbetares kompetens. Du leder både digitala och fysiska utbildningar inom bemötande, lagstiftning, vård och omsorg, konflikthantering och säkerhet. En del av arbetet är fysiskt praktiskt och sker i övningsmoment tillsammans med personalgrupperna.
Du blir en del av sektionen för kompetensutveckling som ansvarar för myndighetens grundutbildning, nationella utbildningar och riktade kompetensinsatser. Tillsammans utvecklar vi och skapar effektiva lösningar som gör skillnad i vardagen.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där det blir viktigt att du är flexibel, lösningsfokuserad och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder dig
Här får du ett meningsfullt arbete där du direkt bidrar till att skapa tryggare och mer professionella vårdmiljöer. Du får möjlighet att varva teoretiska utbildningar med praktiska och fysiska övningar och du blir en del av en arbetsplats där utveckling, samarbete och samhällsnytta står i fokus. I rollen ingår även resor inom landet vilket ger variation och möjlighet att komma nära verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning inom relevant område, eller annan likvärdig erfarenhet
• Arbetslivserfarenhet inom exempelvis tvångsvård, vård och behandling eller rättsväsendet
• Erfarenhet av att instruera, handleda eller utbilda inom bemötande, konflikthantering, säkerhet
• Förmåga att leda utbildningar både digitalt och på plats
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av KBT
• Erfarenhet att utbilda inom lagstiftning inom tvångsvård
• Fysiska tekniker inom säkerhet och konflikthantering
• Erfarenhet av arbete inom SiS
• Körkort med behörighet B
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara duktig på att samarbeta samtidigt som du självständigt tar ansvar för ditt arbete och driver dina processer framåt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare uttrycker du en positiv attityd till ditt arbete och är mån om att nå goda resultat. VI lägger stor vikt på personlig lämplihet!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är visstidsanställningar under 12 månader på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering på huvudkontoret i Solna. Resor till våra SiS-hem ingår i tjänsten.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12/10-2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till din tidigare erfarenhet. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
