Vill du utbilda dig till specialistsjuksköterska inom operation eller IVA?
2025-09-25
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Ta chansen att utbilda dig till specialistsjuksköterska inom operation eller intensivvård! Vi erbjuder en betald specialistutbildning och en anställning inom VO3/VO4.
Utbildningen ges via Högskolan i Skövde med start januari 2026. Utbildningsanställning innebär att du studerar med bibehållen grundlön.
Enheterna för operation och postoperativ vård bedrivs i Skövde, Lidköping och Falköping. Enheten för intensivvård bedrivs enbart i Skövde.
Ta gärna kontakt med oss så kan vi berätta mer eller ordna ett besök så du kan få se vår spännande och intressanta verksamhet!
Hos oss får du:
Arbeta i multiprofessionella team
Intressant personcentrerat arbete med möjlighet att arbeta på olika orter inom SkaS
Möjlighet till rotation mellan olika verksamheter men även inom verksamhetsområdet
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Utbildningsanställning som är semestergrundande
En trygg start som specialistsjuksköterska med en strukturerad introduktion och stöd från erfarna kollegor
Antal platser:
7 operation, 7 intensivvård
Gällande platserna för operation gäller följande:
Under utbildningen kommer du anställas som sjuksköterska på akutmottagningen i Skövde inom VO4 där du också tjänstgör under sommaren 2026.
Efter genomförd utbildning uppvisas examensbevis.
Anställning som specialistsjuksköterska kommer att erbjudas på Operation på respektive ort inom VO3 med en kombinationstjänstgöring mot akutmottagningen.
Kombinationstjänstgöring innebär att du tjänstgör växelvis mellan avdelningarna.
I och med kombinationstjänstgöring kommer inskolningen ta längre tid och du kommer få en längre introduktionstid på båda ställen.
Gällande platserna för intensivvård gäller följande:
Under utbildningen kommer du anställas som sjuksköterska på IVA i Skövde.
Efter genomförd utbildning uppvisas examensbevis.
Anställning som specialistsjuksköterska kommer att erbjudas på IVA i Skövde.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen om 180 hp med kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska
Vi arbetar inom verksamhetsområdet som en helhet, vilket innebär att medarbetare ibland bemannar på annan ort inom SkaS för att säkerställa att patienterna får den vård och behandling som vi förväntas ge. Viktiga egenskaper i vår verksamhet är god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta under olika förutsättningar, vilja till utveckling, att kunna arbeta både i team och självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 3, Anestesi, Operation, Intensivvård Kontakt
Molina Djup, enhetschef An/Op Lidköping 072-2091917 Jobbnummer
