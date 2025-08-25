Vill du utbilda dig till en JAS 39 Gripen Flygtekniker?
2025-08-25
Nu söker vi dig med tekniskt intresse, praktisk fallenhet och en godkänd gymnasieexamen som vill utbilda dig till civil Flygtekniker i Flygvapnet - en resa där du får lön under hela utbildningen.
VAD VI ERBJUDER:
Flygunderhållsenheten vid Norrbottens Flygflottilj (F 21) erbjuder dig en civil anställning där du tillhör något av våra Flygunderhållskompanier eller Flygverkstaden. Din resa börjar med en sex månaders provanställning där du introduceras till flygunderhållsverksamheten och utvärderas för fortsatt utbildning.
Under handledning får du arbeta praktiskt med underhåll av ett av Försvarsmaktens mest avancerade tekniska system - stridsflygplanet JAS 39 Gripen.
Arbetet är varierat, regelverksstyrt och kräver noggrannhet, ansvar och samarbetsförmåga.
DIN UTBILDNINGSVÄG - steg för steg:
• Provanställning: januari 2026 - juni 2026
• Fortsatt arbete i flygunderhållsmiljö: tom. augusti 2026
• Yrkeshögskoleutbildning (B1): augusti 2026 - juni 2028 vid Nordiskt Flygteknikcentrum (NFTC) i Luleå
• Militära moduler B1: augusti - november 2028 vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad
• Typkurs JAS 39: januari/februari - april/maj 2029 i Halmstad
• Praktisk utbildning (OJT): vid hemmaförbandet fram till minst februari/mars 2031
Efter genomförd utbildning och godkänd praktik kan du bli certifierad enligt SE-EMAR PART 66 för JAS 39 Gripen och tilldelas intygsbehörighet - vilket innebär att du får utföra och avrapportera flygunderhåll självständigt.
DIN FRAMTID HOS OSS:
Som civil Flygtekniker blir du en viktig del av ett krigsförband. Du kommer att kombattantutbildas och kan delta i övningar och insatser - både inom Sverige och utomlands. Hos oss finns även goda utvecklingsmöjligheter. Du kan exempelvis vidareutbildas inom:
• Motorkörning
• Boroskopering
• Oförstörande provning
• Svaggning
• Kontaktpressning
• Mjuklödning
• och mycket mer. Kanske blir du en framtida Tillsynsledare?
VI SÖKER DIG SOM HAR:Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen inklusive godkända betyg i En6, Ma2 och Fy1 och/eller Naturkunskap 100p (tidigare En B, Ma B och Fy A)
• Svensk medborgare
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
• Flygteknisk utbildning på gymnasienivå
• Genomförd värnplikt eller GMU
• Erfarenhet av tidigare arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete inom flygunderhåll
• Erfarenhet av arbete inom tekniskt/fordonstekniskt yrke
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet - för att lyckas i flygunderhållsmiljön krävs noggrannhet, ansvarstagande och laganda.
LÅTER DET HÄR SOM DIN FRAMTID?
Välkommen att ta första steget mot en unik och eftertraktad roll inom svensk försvarsförmåga.
Bli en av oss - utbilda dig till Flygtekniker på JAS 39 Gripen!
Vill du veta mer om den här möjligheten? Läs mer på Försvarsmaktens karriärsida, www.forsvarmakten.se
ÖVRIG INFORMATION:
Tillsvidareanställning, heltid (anställning inleds med en 6 månaders provanställning). Civil befattning med tillträde enligt överenskommelse.
Internutbildning och resor i tjänsten förekommer.
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildningar, övningar och insatser, både utrikes och inrikes
Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Luleå
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen:
Avdelningschef Flygverkstad, Jonas Lundstig tfn 0920-23 40 00
Fackliga Företrädare:
OFR-S, SEKO, SACO och OFR-O nås genom Försvarsmaktens telefonväxel, 0920-23 40 00.
SISTA ANSÖKNINGSDAG:
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför just du är lämplig för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
