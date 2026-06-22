Vill du tjäna bra pengar och utvecklas inom försäljning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Lindesberg Visa alla säljarjobb i Lindesberg
2026-06-22
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Exaltera Marketing växer och söker nu fler drivna säljare med utgångspunkt i Lindesberg. Vi letar efter dig som gillar att träffa människor, tycker om utmaningar och vill arbeta i en roll där din insats verkligen gör skillnad.
Hos oss får du möjligheten att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom försäljning och kundkontakt.
Om jobbet
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra välbesökta platser där du möter människor varje dag. Du hjälper kunder att hitta smartare energilösningar och förmånligare avtal samtidigt som du utvecklar din egen kommunikations- och säljteknik.
Arbetet utgår från Lindesberg och sker tillsammans med ett engagerat team som motiverar och stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön och attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Goda karriärmöjligheter inom företaget
Ett positivt arbetsklimat med stark laganda
Tävlingar och belöningar
Vi tycker att hårt arbete ska löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi kombinerar höga ambitioner med en arbetsplats där gemenskap, motivation och arbetsglädje står i fokus.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att prata med människor
Har ett starkt driv och vill utvecklas
Gillar att arbeta mot mål och uppnå resultat
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs både självständigt och som en del av ett team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi utbildar dig och ger dig verktygen för att lyckas.
Ansök idag
Vill du vara en del av ett företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din inkomst och arbeta tillsammans med engagerade kollegor?
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Lindesberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: lindsberg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
711 31 LINDESBERG Jobbnummer
9973818