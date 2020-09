Vill du tjäna bra men saknar erfarenhet? Vi lär dig! - Effective Communication Dnr AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Effective Communication Dnr AB

Effective Communication Dnr AB / Säljarjobb / Stockholm2020-09-02Vi lägger allt vårt fokus på våra uppdragsgivares kunder men jobbar samtidigt för att utveckla vårt eget erbjudande. Vi tror på jämställdhet och hos oss är alla välkomna. Har man vad som krävs ger vi den utbildning och de verktyg som behövs för att lyckas.Vi värdesätter långa samarbeten där vi kan bygga upp en stadig bas av kunskap för att hålla kvalitéten på topp och leverera imponerande resultat varje gång.Är du en riktig vinnarskalle? Då passar du bra in hos oss!Om jobbet:Under dina arbetsdagar kommer du att kontakta och bearbeta nya och befintliga kunder med telefon som arbetsverktyg. I rollen som telefonförsäljare är du företagets röst utåt. På Effective Communication ges du de bästa förutsättningar till att utvecklas, både som försäljare och som person. Vi ser fram emot att hjälpa dig uppnå dina karriärs mål.Vem är du?Har en hög arbetsmoralTycker om att ta dig an nya utmaningarKan arbeta självständigt likväl som i gruppKan flytande svenska i både tal & skriftSöker ständigt efter personlig utvecklingVad erbjuder vi?Stora utvecklingsmöjligheter inom företagetSäljutbildningar (teoretisk och praktisk)Timlön + provision + bonustrapporStor nyrenoverad lokal med sköna arbetskollegorMöjlighet till att arbeta på vårat kontor i Barcelona, SpanienAktiviteter och tävlingar för den bästa trivselnArbetstider: Måndag-Torsdag 09.45-19.00, Fredagar 09.45-17.00Vi utbildar dig!Vi är ett bolag som anser att en god grund lägger spår för en fantastisk utvecklingskurva och karriär. Vi startar därav samtliga anställningar med en teoretisk samt praktisk utbildning inom produktkunskap och säljteknik. Du arbetar alltid runt erfarna säljare och ditt team har alltid fokus på att utvecklas och nå nya mål.Effective Communication grundades 2010 och är idag ett av Sveriges ledande telemarketing bolag. Vi hjälper många av Sveriges vassaste varumärken i deras försäljning. Vårt team består idag av över trehundra drivna och talangfulla medarbetare på våra kontor i Stockholm och Barcelona.Vill du starta igång din karriär omgående? - Tveka inte på att skicka in en ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstid2020-09-02Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-30Effective Communication Dnr AB5343398