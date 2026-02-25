Vill du tjäna 45 000+ kr/mån - Vi utbildar dig !
Vill du tjäna 45 000+ kr/mån - utan erfarenhet?
Plats: Malmö
Heltid | 13:00-21:00 | Start omgående
Det här är inte ett vanligt 8-17-jobb.
Det är en chans att bygga något större.
Vad du får
* Obegränsad provision - inget lönetak
* Möjlighet att tjäna 30-50k redan första månaderna
* Säljutbildning från grunden (vi lär dig allt)
* Daglig coachning - vi pushar dig till nästa nivå
* Förmånsbil när du presterar
* Tydlig karriärstege (Säljare Teamledare Säljchef)
* Tävlingar, bonusar och resor
* Ett ungt, ambitiöst team som vill vinna
Och ja - sovmorgon varje dag !
Vem passar här?
Du behöver inte CV med 10 års erfarenhet.
Men du måste vara:
Social och orädd
Tävlingsinriktad
Hungrig på pengar och utveckling
Redo att jobba hårt
Bekväm med att ta kontakt med nya människor
Vi letar efter driv - inte meriter.
Om jobbet
Du jobbar som fältsäljare och träffar kunder i Malmö.
Din uppgift är enkel:
* Skapa förtroende
* Visa hur våra smarta larmsystem skyddar hemmet
* Hjälpa kunden fatta ett tryggt beslut
Det är högt tempo.
Det är prestationsbaserat.
Men det är också där pengarna finns.
Viktigt
* Blank belastningsregister
* Flytande svenska
* Körkort är meriterande
Ansök nu!
Vi tar bara in ett fåtal personer denna omgång.
Vill du:
Tjäna mer än dina vänner
Bygga CV snabbt
Utvecklas personligt
Ha ett jobb där du styr din egen lön
Då är det dags.
Nästa steg kan förändra ditt liv.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag.
