Vill du tillbringa sommaren på Samsung? Om ja, sök jobbet som Or

The Workers Of First Impression AB / Butikssäljarjobb / Stockholm

2021-04-06



Det här jobbet passar dig som har erfarenhet inom orderhantering är vass i Excel och trivs med att arbeta administrativt.



Om tjänsten

Som orderadministratör är du ansvarig för ett brett utbud av administrativa och affärsstödrelaterade uppgifter där du kommer att stödja Samsungs kunder. I rollen kommer du att övervaka orderstatus, kommunicera eventuella utmaningar till kunder och interna intressenter samt ha en överblick kring order och prognosstatus för att göra en korrekt kortsiktig plan.



Allt som görs på Samsung genomsyras av stor passion och bestående engagemang för att utveckla de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden. I dagens snabbrörliga globala ekonomi sker förändringar konstant och innovation är avgörande för ett företags överlevnad. Samsung siktar in sig på framtiden och förutser marknadsbehov och efterfrågan så att de kan styra företaget mot långsiktig framgång. Du kommer att ha en integrerad del i att se till att de håller sig på toppen av marknaden och fortsätter att berika och förenkla kundernas liv.



Dina arbetsuppgifter

Som orderadministratör är du ansvarig för en mängd olika administrativa och affärsstödrelaterade uppgifter. Du kommer främst att hjälpa Samsungs kunder inom nedanstående områden:



Orderhantering

Prisinformation

Leveransinformation

Prognos

Hantera ordercykeln genom bearbetning i rätt tid och med exakt profession

Övervaka orderstatus, kommunicera eventuella problem till kunder och interna intressenter

Övervaka order och prognosstatus för att göra en korrekt kortsiktig plan

Analysera, identifiera och implementera processförbättringar inom ansvarsområdet Ansvara för korttidsplanering (AP1 1-4 veckor)

Koordinera prognosplanering gjord av Account Managers, Key Account Managers och Sales Managers och synkronisera med kortsiktig plan- och orderhantering



Vi söker dig som



Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska då det används i den dagliga kommunikationen. Har tidigare arbetslivserfarenhet inom orderhantering, gärna inom logistik. Har goda kunskaper i Excel (Pivot & vlookup). Det är meriterande om har kunskaper i SAP. Som person är du noggrann, strukturerad och problemlösande



Övrig information



Start: maj till augusti 2021

Omfattning: Heltid

Lön: Timbaserad månadslön

Placering: Kista



Frågor är välkomna till ansvarig rekryterare Tom på



Varaktighet, arbetstid

Heltid Anställningstid enligt överenskommelse



Ersättning

Lön enligt överenskommelse



Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2021-09-15

Företag

The Workers Of First Impression AB



Jobbnummer

5674392



