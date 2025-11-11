Vill du testa något nytt? Nu söker Saab kompositarbetare!
2025-11-11
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du få nya erfarenheter, vara en del av ett engagerat team och skapa framtidens flygkomponenter? Nu söker vi på Saab Aerospace Systems nya kompositoperatörer - både uppläggare och maskinoperatörer!
Oavsett om du har erfarenhet från industri eller praktiskt arbete, eller vill testa något helt nytt, är du varmt välkommen att söka. Hos oss får du arbeta i ett team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. Din placering blir på affärsenhet Aerospace Systems. Aerospace Systems ansvarar för utveckling, industrialisering, tillverkning och teknisk support av flygande strukturer, inklusive system för affärsenhetens externa kunder som Airbus och Boeing.
Tillsammans med ditt team ansvarar du för kvalitet, leverans och effektivitet i produktionen - och för att ständigt förbättra vårt arbetssätt. Rollen kräver också ett tätt och prestigelöst samarbete med närstående avdelningar och stödfunktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Tillverka och kontrollera kompositdetaljer
* Delta aktivt i förbättringsarbete
* Arbeta enligt våra Lean-principer Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi söker dig som trivs i lagarbete, bidrar till en positiv stämning och gillar att ta ansvar för att jobbet blir gjort - på rätt sätt. Du är noggrann, pålitlig och nyfiken på att lära dig nya saker. Har du erfarenhet av industri, verkstad, hantverk eller annat praktiskt arbete är det en fördel, men viktigast är din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi tror att du:
* Är en lagspelare med eget driv och initiativförmåga
* Har en god datavana och samt goda kunskaper i både svenska och engelska
* Är öppen för både dagtid och skiftarbete
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
