Vill du ta nästa steg som legitimerad djursjukskötare?
AniCura Sweden AB / Djurskötarjobb / Ängelholm Visa alla djurskötarjobb i Ängelholm
2026-07-24
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Vill du utvecklas inom anestesi? Bli en del av vårt engagerade team i Ängelholm! Gör skillnad – och utvecklas tillsammans med oss.
Är du legitimerad djursjukskötare som söker en arbetsplats där du får använda din kompetens, utvecklas vidare och vara en del av ett team som stöttar varandra varje dag? Då kan AniCura Veterinärhuset Ängelholm vara din nästa arbetsplats.
Vi söker nu en legitimerad djursjukskötare som vill bli en del av vårt engagerade team. Kanske har du redan erfarenhet av anestesi och narkos, eller så är du nyfiken på området och vill utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. Oavsett var du befinner dig i din yrkesresa får du möjlighet att växa hos oss.
Hos oss kombinerar vi hög medicinsk kvalitet med ett nära samarbete och en varm arbetsmiljö. Vi tror att den bästa djursjukvården skapas när människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.
Om AniCura Veterinärhuset Ängelholm
AniCura Veterinärhuset Ängelholm är en väl etablerad smådjursklinik med ett lättillgängligt läge vid infarten till Ängelholm. Här möts du av ett sammansvetsat team där omtanke, kompetens och arbetsglädje genomsyrar vardagen.
Vi erbjuder ett brett utbud av smådjurssjukvård, bland annat:
Kirurgi
Poliklinik
Tandvård
Bilddiagnostik
Laboratorium
Det ger dig en varierad arbetsdag där du får följa patienterna genom hela vårdkedjan och arbeta nära både patienter och kollegor.
Vi är en klinik där beslutsvägarna är korta, där alla hjälps åt och där din kompetens och dina idéer verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som legitimerad djursjukskötare blir du en viktig del av det dagliga kliniska arbetet och arbetar nära både patienter och kollegor.
En stor del av rollen består av anestesiarbete, där du – utifrån din erfarenhet – får planera, genomföra och övervaka anestesi vid kirurgiska ingrepp. Har du inte arbetat mycket med anestesi tidigare finns goda möjligheter att utvecklas inom området med stöd av kunniga och engagerade kollegor.
Utöver detta kommer du även att:
assistera vid kirurgiska ingrepp
arbeta på polikliniken
vårda inneliggande patienter
bidra till ett tryggt patientflöde genom hela vårdkedjan.
Här får du en varierad roll där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att utvecklas inom flera delar av smådjurssjukvården.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare och vill vara en del av en arbetsplats där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Vi tror att du:
Är legitimerad djursjukskötare.
Har erfarenhet av anestesi eller ett stort intresse av att utvecklas inom området.
Tycker om att arbeta nära både patienter och kollegor.
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad.
Trivs i ett team där man stöttar varandra och delar med sig av sin kunskap.
Har ett genuint engagemang för djursjukvård och patientens välbefinnande.
Kommunicerar väl med både kollegor och djurägare.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det viktigaste för oss är inte att du kan allt från början – utan att du har viljan att lära, utvecklas och bidra till vårt team.
Därför kommer du att trivas hos oss
Hos AniCura Veterinärhuset Ängelholm får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du blir en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra att lyckas.
Vi erbjuder bland annat:
✨ En varierad och utvecklande roll inom smådjurssjukvård.
✨ Möjlighet att utvecklas inom anestesi tillsammans med erfarna kollegor.
✨ Ett sammansvetsat team där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
✨ Kompetensutveckling genom AniCuras nationella och internationella nätverk.
✨ Moderna lokaler och utrustning.
✨ Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet att diskutera deltid. Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om AniCura Sverige
AniCura Sverige är en del av Mars Veterinary Health och ett av Europas ledande nätverk inom avancerad djursjukvård. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa erbjuder vi stora möjligheter till kunskapsutbyte, utveckling och internationellt samarbete.
Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård – varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad under hela din karriär.
Vill du bli en del av vårt team?
Om du också drivs av att göra skillnad, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och vill vara med och ge varje patient den bästa möjliga vården – då hoppas vi att du vill bli en del av AniCura Veterinärhuset Ängelholm.
Skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Helena Andrén, Sköterskechef, helena.andren@anicura.se
Emma Idman,Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124878-2115605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Kristianstadsgatan 1 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10011202