Vill du ta nästa steg som kock - i en miljö där ingen dag är den andra lik?
2026-04-22
Kreativ kock med gedigen kunskap inom bakning, degar och surjäsning. Har en stark passion för hantverket och arbetar noggrant med råvaror, smaker och tekniker för att skapa produkter av hög kvalitet. Van att arbeta både självständigt och i team, med fokus på struktur, effektivitet och ständig utveckling.
Brinner du för mat, service och tempo? Då kan du vara den vi söker till vårt kök på Dalby Gästis - bara 10 minuter från Lund med bil eller lokalbuss.
Vi växer och söker nu en erfaren kock som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du arbeta i en levande och dynamisk miljö där vi erbjuder allt från lunchservering och à la carte till bröllop, konferenser, catering, pubkvällar och hotellverksamhet. På sommaren fylls dessutom vår stora uteservering av liv och gäster.
Hos oss får du:
En varierad arbetsdag med många olika typer av service
Arbeta i ett engagerat team med högt tempo och stark lagkänsla
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kock, gärna inom à la carte
Trivs i ett högt tempo och gillar utmaningar
Är flexibel och uppskattar varierande arbetsuppgifter
Har erfarenhet av större beställningar/konferens (catering)
Kunskap att baka
Tjänsten innebär arbete dagtid, kvällar och helger, då vi letar efter en mixad tjänst för Dalby Gästis, Dalby Gästis Matficka och Catering
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vår resa på Dalby Gästis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: jenny.linner@dalbygastis.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linströmsmat Dalby AB
(org.nr 559267-5143)
Tingsagatan 6A (visa karta
)
247 50 DALBY Arbetsplats
Dalby Gästis / Dalby Gästis Matficka / Catering Kontakt
Krögare
Jenny Linnér jenny.linner@dalbygastis.se 046200006
