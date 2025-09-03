Vill du ta nästa steg som ekonom i bygg- och projektutvecklingsbranschen?
Har du en bakgrund inom ekonomi och vill jobba inom ett stort internationellt bolag inom byggbranschen? Kolla hit! Vi söker nu en ekonom till Örnsköldsvik som ska hjälpa till med administrationen och ekonomin inom projekt. En perfekt tjänst för dig som vill få en bred roll inom ekonomi! Sök idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Som ekonom hos vår samarbetspartner blir du en viktig del av kontoret i Örnsköldsvik. Rollen innebär ett brett ansvar där du både får arbeta med ekonomiska uppgifter som fakturahantering och samtidigt stötta i administrativa delar kopplat till personal.
Du erbjuds:
• En möjlighet att bli en del av ett stort internationellt företag med mycket kompetens
• En långsiktig roll med varierande vardag och möjlighet att få stor insyn i byggbranschen
• En dedikerad konsultchef som ser till ditt välmående och din utveckling inom karriären
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du få arbeta brett med administrativa uppgifter som rör både personal och ekonomi. En viktig del blir att hantera leverantörsfakturor, göra aviseringar till kund och kontrollera kostnadsförändringar inom olika projekt. Du kommer också att stötta kollegor i deras administrativa arbete och bidra till att allt flyter på smidigt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad utbildning från högskola/universitet inom ekonomi eller liknande
• Har tidigare erfarenhet inom ekonomirelaterade arbetsuppgifter
• Har B-körkort och tillgång till bil så du kan ta dig till och från arbetsplatsen
• Behärskar svenska och engelska så du kan kommunicera med de olika parterna inom projektet
Vi ser det som positivt om du har erfarenhet i en koordinerande roll, samt om du bor i Örnsköldsvik eller i närområdet, då tjänsten är långsiktig.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
