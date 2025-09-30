Vill du ta nästa steg i karriären som Robotsvetsare?
2025-09-30
Är du en erfaren svetsare som vill ta nästa steg i din svetskarriär? Vi söker robotsvetsare till våra nya anläggningar, du behöver ingen tidigare erfarenhet av robot då vi erbjuder utbildningar i styrsystem och programmering vid behov.
BAE Systems Hägglunds har en händelserik tid framför sig med beläggning för lång tid framåt och behöver nu stärka upp sitt svetsteam på över 80 medarbetare med ännu fler självständiga och drivna personer till rollen som robotsvetsare.
Din framtida utmaning
Som robotsvetsare kommer du att arbeta efter ritningar med robotsvetsning av detaljer och skrov för våra produkter CV90 och BVS10. Arbetet innebär att programmera, rigga, ställa, ladda och köra roboten. I arbetet ingår också att göra kontroller av detaljerna och manuellt efterarbete med MIG/MAG/TIG vid behov. Du kommer även att köra truck och travers.
Utöver de bästa verktyg och arbetsredskap du kan ha som svetsare är vi en grupp som månar om, och stöttar varandra. Vi är en arbetsplats med hög trivsel och starkt fokus på företagskultur. Här får du chansen att växa med oss och bidra till att trygga framtiden. Utöver självklara företagsförmåner så som arbetstidsförkortning och friskvårdsbidrag, erbjuder vi också flextid för att underlätta livspusslet. Vi ger även flyttbidrag om du flyttar till Örnsköldsvik från annan ort.
Tjänsten är tillsvidareanställning och på heltid, vi arbetar för tillfället dagtid men kommer inom kort framtid börja med skiftgång.
Den du är
Vi söker dig med gymnasieutbildning och som är utbildad svetsare eller har motsvarande praktisk erfarenhet. Du har god kompetens inom MIG/MAG/TIG svetsning, du är van att jobba utifrån ritningar samt bra om man gillar programmering och har datorvana samt har god materialkännedom inom framför allt stål, men gärna också rostfritt och aluminium.
Meriterande är erfarenhet av arbete med ABB- eller IGM-robotar. Har du inte redan svetslicens, truck- och/eller traverskort så får du det hos oss!
Svenska i tal och i skrift är ett krav för rollen och du behöver ha grundläggande IT-kunskaper.
Som person har du ett eget driv och kvalitetstänkande och tycker om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter men även arbeta bra i team tillsammans med andra. Ordning och reda och hög riskmedvetenhet är också något vi värdesätter.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet! Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till utveckling. Du blir en del av ett team bestående av kompetenta och stöttande medarbetare som slussar högkvalitativt svetsarbete vidare i vårt produktionsflöde.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Tobias Wästerlund 0660- 878 43, eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, 0660- 21 64 12, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
