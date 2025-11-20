Vill du ta nästa steg i din sjuksköterskekarriär - i en helt ny värld?
2025-11-20
Är du legitimerad sjuksköterska och funderar på att läsa till specialistsjuksköterska inom operationssjukvård?
Nu har du möjlighet att söka en utbildningsanställning hos oss - med lön enligt Hallands sjukhus ersättningsmodell under studietiden.
Fram till utbildningsstart arbetar du på vår operationsavdelning i Halmstad och blir en del av vårt engagerade team.
Som operationssjuksköterska ansvarar du för den perioperativa omvårdnaden av patienten före, under och efter operationen i en högteknologisk miljö. Du är ett viktigt stöd för både patienten och dina kollegor i operationssalen. Du har ett ansvar för steriliteten, instrumenteringen och du assisterar operatören under operationen vilket kräver både precision och god förmåga att förstå operationens gång.
Det här är ett yrke för dig som vill ha en kombination av teori, teknik och praktiskt arbete. Du arbetar tätt tillsammans med anestesisjuksköterskor, undersköterskor och operatörer - men också självständigt, med stort eget ansvar. Det är ett stimulerande, varierande och meningsfullt arbete där varje dag gör skillnad för patienterna.
Vill du läsa mer om vårt jobb, kika gärna in https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska/yrkesinriktningar/operationssjukskoterska
På operationsavdelningen i Halmstad arbetar cirka 100 medarbetare, sjuksköterskor och undersköterskor - med hög kompetens och stort engagemang. Avdelningen har 11 operationssalar, där vi opererar flera specialiteter såsom ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näs och hals.
Fram till att din specialistutbildning startar kommer du arbeta på operation och ingå i teamet på operationsavdelningen. Du kommer att få en stabil grund och inblick i yrket. Du kommer att delta i arbetet inne på operationssalen, hantera medicinteknisk utrustning och assistera specialistsjuksköterskor före, under och efter operation.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för människokroppen, teknik och att lösa svåra utmaningar tillsammans med andra. Du vill utvecklas vidare och planerar att påbörja din specialistutbildning till operationssjuksköterska höstterminen 2026 - eller senast inom två år efter anställning.
Du är flexibel, engagerad och trygg i din yrkesroll. Du ser värdet av gott samarbete och bidrar själv till det genom prestigelöshet och ansvarstagande. Ditt arbetssätt präglas av professionalism, empati och självständighet, och du har förmåga att snabbt uppfatta förändringar som är avgörande för svårt sjuka patienter.
Känner du igen dig i beskrivningen - då tror vi att du kommer trivas och utvecklas tillsammans med oss på operationsavdelningen i Halmstad!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
