Vill du ta nästa steg i din säljkarriär?
2025-09-02
Nu söker vi säljare som vill jobba med en av Sveriges största operatörer, Telenor - med fokus på abonnemang till företagskunder.
I den här rollen kommer du att arbeta med försäljning av Telenors mobilabonnemang till företag över hela Sverige. Du kontaktar kunder via telefon och guidar dem till rätt lösning baserat på deras behov. Här är möjligheten för dig som vill kombinera resultat, utveckling och hög lön i ett och samma jobb.
Vad erbjuder vi?
Lön utan tak- Du jobbar med en attraktiv provisionsmodell utan övre gräns, våra säljare har en genomsnittlig månadslön på mellan 40 000-80 000 kr, beroende på prestation.
Säljutbildning & coachning - Oavsett om du är erfaren eller ny i branschen får du en gedigen introduktion, utbildning och daglig stöttning för att lyckas.
Härlig teamkänsla - Du blir en del av ett engagerat och positivt team där vi lyfter varandra - både i resultat och stämning.
Modern arbetsplats - Jobba från ett fräscht kontor med utsikt från 8:e våningen i Alvik Strand - ett inspirerande miljö där prestation och trivsel går hand i hand.
Vi söker dig som:
Har ett stort driv och en stark vilja att lyckas
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna via telefon
Är tävlingsinriktad, målfokuserad och älskar att utmana dig själv
Talar flytande svenska och har en positiv, professionell attityd
Arbetstider:
Måndag-Torsdag: 09:15-17:45, Fredagar: 09:15-16:00
Plats: Centralt beläget i Stockholm
Det här är en rekrytering för en kunds räkning - vi söker nu efter fler stjärnsäljare som vill vara med på en spännande resa inom företagsförsäljning. Är det dig vi letar efter?
Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se
Detta är ett heltidsjobb.
167 51 BROMMA Jobbnummer
