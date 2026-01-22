Vill du ta nästa steg i din karriär som drift- och underhållstekniker?
2026-01-22
Gudruns AB söker drift- och underhållstekniker till vår fabrik i Jordbro! Gudruns AB är en del av Ögrengruppen - en familjeägd verksamhet som kombinerar tradition med innovation. Vi levererar svenska kött- och charkprodukter av hög kvalitet med minimal miljöpåverkan.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som drift- och underhållstekniker arbetar du med att underhålla, optimera och utveckla vår produktion och säkerställa att vår produktion håller högsta standard:
Felsöka och underhålla el- och automationssystem.
Reparation och optimering av maskinpark och produktionsutrustning.
Delta i projekt för förbättringar av produktionsprocesser.
Vad vi söker hos dig:
Vi söker en driven, lösningsorienterad och kreativ tekniker som är redo att ta ansvar och bidra med nya idéer. För att lyckas i rollen är du en stabil och pålitlig person som tar ägarskap för ditt arbete och bidrar till ett professionellt och konstruktivt samarbete.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av drift- och underhållsarbete
Praktisk gymnasial utbildning inom teknik, el, automation eller liknande
Goda kunskaper inom el och/eller automation (meriterande)
Erfarenhet från livsmedels- eller processindustri samt arbete med underhållssystem (meriterande)
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Vill du veta mer och söka!
Hos Gudruns AB får du möjligheten att utvecklas tekniskt och personligt i en stimulerande och hållbar arbetsmiljö. Här blir du en del av ett team som strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet - från hage till mage. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt via LinkedIn eller mail: lotta.modin.jakobsson@gudruns.se
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta Lotta på telefon 0703301130. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: lotta.modin.jakobsson@gudruns.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drift- och underhållstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gudruns AB
Rörvägen 12
136 50 JORDBRO
