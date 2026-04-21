Vill du ta ansvar för kapitaltäckningen i Sveriges värdepappersbolag?
Finansinspektionen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Som finansinspektör kommer du att ha huvudansvaret för tillsynen av värdepappersbolagens kapitaltäckning samt arbeta med tillståndsfrågor som auktorisationer och ägarprövningar. Vi söker nu en driven och analytisk person med stort intresse för finansmarknaden, varmt välkommen med din ansökan!
Om jobbet
På enheten Värdepapperstillsyn inom verksamhetsområde Marknad arbetar vi med tillsynen av den svenska värdepappersmarknaden - ett område som är centralt för både sparare och för samhällsekonomin i stort. Som finansinspektör på enheten arbetar du med tillsyn av värdepappersbolag, värdepappersrörelse inom banker samt leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Du får därmed en unik inblick i värdepappersmarknadens funktion och aktörer.
Som vår nya kollega kommer du ha huvudansvaret för tillsynen av värdepappersbolagens kapitaltäckning. Att arbeta med kapitaltäckning i ett värdepappersbolag innebär att säkerställa att bolaget alltid har tillräckligt med kapital i förhållande till riskerna i verksamheten samt att regelverkskraven uppfylls. Du analyserar kapitalkrav och kapitalbasens uppbyggnad, bedömer riskexponeringar och likviditet, ser till att bolagens periodiska inrapporterade data håller hög kvalitet samt handlägger ärenden kopplade till kapitaltäckning. I rollen arbetar du även med tillståndsrelaterade frågor, som auktorisationer och ägarprövningar. Det innebär att bedöma ekonomiska prognoser, analysera intressekonflikter och bidra till välgrundade beslut om vilka aktörer som får verka på den svenska finansmarknaden.
I denna roll förväntas du ta ett helhetsansvar för att leda och driva arbetet med bolagens kapitaltäckning, tillsynsaktiviteter och tillståndsrelaterade frågor. Arbetet innebär regelbunden kontakt med företag under tillsyn, branschorganisationer samt svenska och europeiska myndigheter. Det kan även förekomma deltagande i internationella expertgrupper.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
arbetslivserfarenhet från den finansiella sektorn
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att tolka balans- och resultaträkningar
har kunskap om värdepappersbolags verksamhet och risker
har intresse och kunskap om finansmarknaden, dess utveckling och trender.
Om dig
I det här jobbet behöver du
ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
agera och ta beslut när det behövs
ta egna initiativ
bidra till ett gott samarbete
Fi bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
Heltid
Ann Marie Karlsson, enhetschef, 08-408 982 50
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
