Vill du stärka ungas inflytande? Bli vår timanställda resurs!
2026-01-13
Vill du bidra till ett mer demokratiskt samhälle där barn och unga har verkligt inflytande - och samtidigt arbeta flexibelt vid behov?
Nu söker Youth 2030 Movement 1-3 timanställda resurspersoner som kan stötta vårt team under perioder med hög arbetsbelastning, framför allt kopplat till administrativa arbetsuppgifter, research, enklare HR och ekonomiuppgifter.
Om rollen
Som timanställd hos oss blir du ett viktigt administrativt och analytiskt stöd i vårt pågående arbete för att stärka ungas delaktighet och inflytande, särskilt i norra Sveriges landsbygder. Uppdragen varierar över tid och anpassas efter både verksamhetens behov och din kompetens.
Exempel på arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bestå av ett eller flera av följande moment:
Sammanställning av workshop- och föreläsningsmaterial
Renskrivning av anteckningar och underlag
Enklare rapportskrivning
Korrekturläsning av texter på svenska och/eller engelska
Research till föreläsningar och rapporter (läsa urval ur befintliga rapporter och sammanfatta)
Enklare Excel-sammanställningar och strukturering av data
Enklare HR-administrativa arbetsuppgifter
Förkunskapskrav
Vi söker dig som:
Har god vana av Office 365 och/eller Google Workspace
Har mycket god skriftlig förmåga och språkkänsla i svenska
Har god förståelse för och kan arbeta med texter på engelska
Kan arbeta självständigt, strukturerat och med god leveranssäkerhet
Meriterande
Vana av att arbeta i Excel
Erfarenhet av analys-, rapport- eller utredningsarbete
Studier eller bakgrund inom samhällsvetenskap, kommunikation, statsvetenskap, sociologi, personalvetenskap, statistik eller liknande
Omfattning och villkor
Timanställning vid behov
Vi har kollektivavtal med Fremia och erbjuder lön och villkor enligt kollektivavtal
Omfattning: ca 2-8 timmar per vecka under perioder då behov finns
Arbetet sker huvudsakligen på distans men vi ser gärna att du finns i Stockholm eller Umeå
Start: omgående
Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev som beskriva dina egenskaper och erfarenheter av liknande uppdrag. Ansök senast 31 januari
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Du ansöker via vårt rekryteringsverktyg Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd resurs". Arbetsgivare Youth 2030 Movement Jobbnummer
9681109