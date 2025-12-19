Vill du stärka tillsynen på värdepappersmarknaden med dataanalys?
2025-12-19
Vi söker dig som vill utveckla arbetet med databaserad tillsyn. Du kommer att få möjlighet att utveckla och driva arbetet med att analysera värdepappersbolag, värdepappersrörelser inom banker och infrastrukturkritiska bolag med hjälp av datadrivna metoder.
Om jobbet
Som finansinspektör på enheten Värdepapperstillsyn arbetar du med databaserad tillsyn av bland annat värdepappersbolag, värdepappersrörelse inom banker och infrastrukturkritiska bolag. Du ansvarar för att utveckla och underhålla den databaserade tillsynen, och säkerställer att arbetet bedrivs riskbaserat och effektivt. Rollen innebär även att du deltar i arbetet med att följa upp iakttagelser som görs i den databaserade tillsynen med instituten eller andra intressenter.
Du leder och deltar i löpande tillsyn, kartläggningar och fördjupade analyser samt bidrar aktivt i projekt kopplade till databaserad tillsyn inom Finansinspektionen (FI). Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom enheten, andra delar av avdelningen samt andra verksamhetsområden. Du kommer även att ha kontakt med externa aktörer, exempelvis Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), i internationella sammanhang.
Värdepapperstillsyn är en del av avdelningen Institutstillsyn Marknader som ansvarar för tillsynen av bland annat värdepappersbolag, fondbolag, börser och infrastrukturkritiska företag på värdepappersmarknaden.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
• har kunskap i Excel
• har god kunskap i, och kan hantera minst ett programmeringsspråk
• har förståelse för att hantera och analysera data
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från finansiell sektor
• tidigare arbetat med fond och/eller värdepappersfrågor
• har kunskap om, och vana att arbeta med exempelvis SAS-verktyg, SQL-kod eller liknande.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• agera och ta beslut när det behövs
• bidra till ett gott samarbete
• ta egna initiativ.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Ann Marie Karlsson, enhetschef, 08-408 982 50
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
