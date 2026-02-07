Vill du sommarjobba som slussvärd på Göta kanal 2026?
Nu söker vi efter slussvärdar till Linköpingsområdet för sommaren 2026 på Göta kanal, söker du efter ett spännande sommarjobb ute i en fantastisk miljö så behöver du inte leta vidare längre, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-07Om tjänsten
Vi erbjuder nu en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta som slussvärd längs den magiska Göta kanal - en plats där du får uppleva det bästa av svensk sommar, omgiven av inspirerande människor och en otrolig natur! Detta är ett spännande och omväxlande utomhusjobb där du får möta besökare från hela världen och vara med och skapa oförglömliga upplevelser. Du blir en viktig del av ett positivt och engagerat team i en svensk sommaridyll.
Göta kanalbolag ger dig chansen att jobba tillsammans med härliga, hjälpsamma kollegor som stöttar och inspirerar dig. Vi ser till att du får all den utbildning du behöver för att känna dig trygg och kunna göra ditt bästa under hela säsongen.Arbetsuppgifter
Som slussvärd har du en både ansvarsfull och rolig roll där du ser till att både säkerhet och service håller högsta nivå. Du kommer att vara stationerad vid en av våra linjer av slussar eller broar och ansvarar för att manövrera dessa. I dialog med dina kollegor ser du till att båttrafiken flyter på och att kanalen har rätt vattennivå. Du kommer att vara en ambassadör för Göta kanal och göra ett stort avtryck i varje gästs upplevelse. Varje dag är unik och full av möjlighet att bidra till en magisk atmosfär för både besökare och kollegor!
Säsongsanställning
Tjänsten är en säsongsanställning under perioden 16/6-12/8. Anställningstiden varar mellan 6 och 9 veckor och du behöver vara tillgänglig för arbete under hela perioden. Det finns även möjlighet att söka förlängd anställning under Göta kanals eftersäsong, från 13 aug-27 sept, beroende på önskemål och behov. Om du är intresserad av arbete under eftersäsong så nämn gärna detta i din ansökan. För att vara aktuell för tjänsten måste man ha fyllt 18 år innan anställningen börjar.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv attityd, är kommunikativ och trivs med att möta nya människor. Du talar svenska och engelska flytande, och har gärna även kunskaper i tyska - det är en fördel! Det är ett krav att du är simkunnig, och om du har erfarenhet eller intresse för båtliv är det ett stort plus. Har du jobbat i service tidigare och har B-körkort samt tillgång till egen bil är det också meriterande för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna ta sig till och från arbetet.
För oss är det viktigt att du har en genuin glädje i att hjälpa människor och att skapa en minnesvärd upplevelse för våra besökare. Vi tror att du har ett personligt engagemang och gillar att ta ansvar när det behövs. Du trivs i samarbete med andra, men kan också strukturera ditt eget arbete och ta kommando när situationen kräver det. Du är en viktig del av vårt team och tillsammans skapar vi något riktigt speciellt!
Välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team och den underbara sommaren vid Göta kanal!
Rekryteringsprocessen - Steg för Steg
Vi är glada att du är intresserad av att bli en del av vårt team! Här är de olika stegen i rekryteringsprocessen:
Steg 1 - Servicetest
När du skickar in din ansökan kommer du att få tillgång till ett servicetest via din profil på StudentConsulting. Du hittar testet under fliken TESTER på deras hemsida. Genom att slutföra testet får du möjlighet att gå vidare i rekryteringsprocessen och visa oss dina färdigheter.
Steg 2 - Telefonintervju
Efter att du har genomfört servicetestet kommer vi att ta kontakt för en telefonintervju. Det är ett bra tillfälle för oss att lära känna dig bättre och för dig att ställa frågor om tjänsten och arbetet vid Göta kanal.
Steg 3 - Referenstagning
Om du går vidare till nästa steg kommer vi att skicka ut en digital referenstagning. Där kommer du att få fylla i 2 referenser från tidigare arbete. Det måste minst vara en tidigare chef. Vi rekommenderar att du redan i första kontakt med oss förbereder dina referenspersoner att vi kommer att kontakta dom. Vi kommer även att be om samtycke för belastningskontroll.
Steg 4- Digital intervju
I februari och mars 2026 kommer vi att hålla digitala intervjuer. Vid intervjuerna kommer båda SC och Göta kanal att medverka. Detta ger oss möjlighet att träffa dig mer ingående och diskutera din bakgrund och motivation för tjänsten. Du får även mer information om rollen och arbetsmiljön.
Steg 5 - Anställningserbjudande
Under februari och mars kommer vi att erbjuda anställning till de kandidater som vi tror kommer att passa bäst för tjänsten. Detta är den sista delen av urvalsprocessen och vi ser fram emot att välkomna dig ombord för säsongen 2026!
Steg 6 - Utbildning
14/6 hålls en obligatorisk utbildningsdag där vi förbereder dig för din roll och ger dig all nödvändig information för att du ska kunna göra ett fantastiskt jobb. Under utbildningen får du också möjlighet att träffa dina framtida kollegor och känna dig väl förberedd inför sommarsäsongen.
Vi ser fram emot att få din ansökan och hoppas få möjlighet att arbeta tillsammans med dig i sommar! Så ansöker du
