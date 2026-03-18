Vill du sommarjobba som medicinsk sekreterare på Akademiska sjukhuset?
2026-03-18
Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vårdadministrativ service (VAS) är en sjukhusövergripande organisation där medicinska sekreterare, administratörer och receptionister ger vårdadministrativt stöd till alla verksamheter inom sjukhuset. Detta innebär att du blir en viktig del i vårdkedjan på ett av Sveriges största universitetssjukhus med hög kompetens, specialistsjukvård, valmöjligheter och en enorm bredd.
Hos oss är arbetsuppgifterna varierande med fokus på vårdadministration. Som medicinsk sekreterare bidrar du till en välfungerande vårdkedja för våra patienter. Hos oss arbetar vi tillsammans för att upprätthålla en strukturerad och välfungerande vårdadministrativ organisation där vi alltid har patienten i fokus.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till eller har en godkänd utbildning inom Hälso-och sjukvårdsadministration eller motsvarande utbildning för medicinska sekreterare, alternativt om du är läkarstuderande. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt i medicinsk terminologi. Vidare har du god IT-vana i Windowsmiljö. Tidigare arbete i Cosmic ses som meriterande.
För att arbeta som medicinsk sekreterare hos oss krävs en hög ansvarskänsla och noggrannhet för att administrationen kring patienterna ska fungera på ett patientsäkert sätt. För att lyckas i din roll ser vi att du kan samarbeta väl med samtliga yrkeskategorier samt har god förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar och situationer. I pressade situationer har du lätt att ställa om och prioritera arbetet utifrån sjukhusets behov.
Din servicekänsla, engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Det är viktigt för oss att du får en bra start i ditt arbete, därför ger vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov.
Vi erbjuder dig ett sommarvikariat, från 5-10 veckor på någon av våra mottagningar, akutmottagningar eller informationsdiskar och receptioner. Ju fler veckor du kan jobba i sommar desto mer meriterande är det, helst sammanhängande.
Vid anställning på våra akutmottagningar är arbetstiderna är förlagda till dag och kväll, vardag/helg, alternativt nattjänstgöring vardag/helg. Övriga mottagningar och informationsdiskar är arbetstiderna förlagda till kontorstid, måndag-fredag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Mer om oss finns att läsa på vår hemsida, välkommen dit! Vårdadministrativ service (http://www.akademiska.se/vas)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Madeleine Jonasson, gruppchef VAS, 018-617 23 09 eller madeleine.jonasson@akademiska.se
Annki Ingvarsdotter, gruppchef VAS, 018-611 98 78 eller annki.ingvarsdotter@akademiska.se
Fackliga kontaktpersoner Vision:
Fanny Jörgensen, 018-617 26 84 eller fanny.jorgensen@akademiska.se
Maria Wibeck, 018-617 19 56 eller maria.wibeck@akademiska.se
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
