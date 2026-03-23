Vill du sommarjobba som lokalvårdare inom Svenska kyrkan i Malmö?
2026-03-23
Vi söker nu engagerade och noggranna lokalvårdare till vår avdelning KAS (Kyrkoantikvarisk städning).
Kyrkoantikvariskt städ KAS är en ny avdelning inom Svenska kyrkan i Malmö. Vi städar och underhåller kyrkorum och kapell inom pastoratet. Vi ser det som en viktig uppgift att ha omsorg över våra fantastiska kyrkor och kapell. Våra medarbetare är djupt engagerade i att bevara och vårda våra heliga rum och de vi söker önskar vi delar vårt engagemang.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär lokalvård och städservice med ansvar för att hålla våra kyrkor rena, hygieniska och trygga enligt gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter. Uppgifterna kan vara fysiskt krävande och innefattar moment som kräver god uthållighet. I rollen ingår även att bemöta kollegor, besökare och andra verksamheter på ett professionellt och respektfullt sätt. Tjänsten innebär också att arbeta i och hantera de digitala system och rutiner som krävs för planering och genomförande av lokalvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Du måste ha fyllt 18 år
Gymnasieutbildning eller motsvarande (meriterande)
Utbildning inom städteknik eller hygien är meriterande
SRY-utbildning är meriterande
B-körkort
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har öga för detaljer. Du trivs i den miljö som Svenska kyrkan representerar och bemöter både kollegor och besökare med respekt, vänlighet och förståelse.
information om tjänsten
Anställningsform: Sommarjobb juni-augusti Tjänstgöringsgrad: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Ansökan och kontakt
Har du frågor om tjänsten, kontakta Erik Wenster, enhetschef, erik.wenster@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare Marie Liljenberg Facklig företrädare Kommunal marie.liljenberg@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
