Vill du sommarjobba på norra Ölands vackraste plats?
Jag söker en personlig assistent för sommarvikariat!
Är en man på 61 år med behov av assistans då jag har MS och är rullstolsburen.
I sommar, vecka 26-31, befinner vi, jag och min fru, oss på Öland, 6km från Löttorp.
Söker dig som vill jobba 25-35 timmar i veckan under den perioden, fördelat på 2-3 dagar/vecka. Kan även bli några nätter. Vilka dagar kan vi vara flexibla med.
Arbetet innebär inga tunga lyft men hjälp med förflyttningar samt att vara mina händer och fötter i alla mina vardagsgöromål inomhus och utomhus.
Körkort och bil behövs då det inte går några bussar där jag bor.
Hör av dig med din ansökan till sofie@optimalassistans.org
.
Optimal assistans har funnits i 20 år och kollektivavtal med Fremia / kommunal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: sofie@optimalassistans.org
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Öland". Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
http://www.optimalassistans.org
För detta jobb krävs körkort.
Kundansvarig
Sofie Persson sofie@optimalassistans.org 0727 342887
