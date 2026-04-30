Vill du sommarjobba på norra Ölands vackraste plats?

2026-04-30


Jag söker en personlig assistent för sommarvikariat!
Är en man på 61 år med behov av assistans då jag har MS och är rullstolsburen.
I sommar, vecka 26-31, befinner vi, jag och min fru, oss på Öland, 6km från Löttorp.
Söker dig som vill jobba 25-35 timmar i veckan under den perioden, fördelat på 2-3 dagar/vecka. Kan även bli några nätter. Vilka dagar kan vi vara flexibla med.
Arbetet innebär inga tunga lyft men hjälp med förflyttningar samt att vara mina händer och fötter i alla mina vardagsgöromål inomhus och utomhus.
Körkort och bil behövs då det inte går några bussar där jag bor.
Hör av dig med din ansökan till sofie@optimalassistans.org.
Optimal assistans har funnits i 20 år och kollektivavtal med Fremia / kommunal finns.

Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: sofie@optimalassistans.org

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Öland".

Optimal Assistans i Göteborg AB (org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org

För detta jobb krävs körkort.

Sofie Persson
sofie@optimalassistans.org
0727 342887

9886691

