Vill du sommarjobba hos oss i sommar?
AB Gavlegårdarna / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
Vi på Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har vi gjort ända sedan vi köpte vårt första hus år 1917, och idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos oss är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har vi satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap - alltid med målet att du ska känna dig hemma.
Under sommaren arbetar vår utemiljöavdelning med fokus på att hålla rent och snyggt i våra områden vilket bland annat innebär att hålla lekplatser, grönområden och rabatter fria från ogräs, skräp och dylikt. Allt för att våra hyresgäster ska känna sig hemma och för att skapa trevliga och trygga områden runt om i Gävle.
Vi söker just nu sommarungdomar som vill hjälpa oss att skapa rena, snygga och trygga utemiljöer för våra hyresgäster!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga sommarungdomar och handledare ansvarar du för att hålla ordning och reda på våra områden. Detta gör du genom att:
* Städa innergårdar och andra gemensamma ytor
* Rensa rabatter och lekplatser från ogräs/skärp
* Hantera övriga skötsel- och underhållsuppgifter som det finns behov av
Längden på sommarjobbet är 3-4 veckor. Du arbetar måndag-fredag 07:30-16 med två halvtimmesraster under dagen. Lönen är enligt kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.Kvalifikationer
Som sommarungdom hos Gavlegårdarna får du en möjlighet att testa på arbetslivet. Det vi förväntar oss av dig är att du är en god ambassadör för Gavlegårdarna genom att du samarbetar med dina kollegor för att tillsammans utföra era arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Du bidrar till en god stämning i gruppen, visar respekt och tar ansvar för de arbetsuppgifter du har tilldelats.
För att jobba hos oss under sommaren 2026 ska du vara mellan 16-18 år (född 2008, 2009 eller 2010) och du eller dina föräldrar/vårdnadshavare ska vara hyresgäst, alltså boende hos Gavlegårdarna.
ÖVRIGT
Ange ditt eget telefonnummer och mailadress (inte din skolmail) när du skickar in din ansökan. Vidare kommunikation under rekryteringsprocessen kommer att ske via kontaktuppgifterna du har angett. Du kan förvänta dig återkoppling under april månad och du kommer att bli kontaktad antingen via telefon eller mail.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ABG 26/04". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gavlegårdarna
(org.nr 556487-5937) Kontakt
Förvaltare Utemiljö
Charlotte Holmsten charlotte.holmsten@gavlegardarna.se 0700821356 Jobbnummer
9729939