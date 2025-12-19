Vill du sommarjobba eller bli timvikarie inom vård och omsorg?
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb?
Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra? Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!
ArbetsuppgifterDet är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.
Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation, socialpsykiatrin och inom personlig assistans.
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.
KvalifikationerVi söker dig med empati och engagemang! För att trivas hos oss har du intresse för att jobba med människor. Vi ser gärna att du har utbildning inom omvårdnad men det är inget krav, erfarenhet av liknande arbete är en merit. Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och har ett intresse för att arbeta med personer i behov av vård och omsorg.
I rollen som sommarvikarie är ett gott samarbete med kollegor, brukare, anhöriga och chefer mycket viktigt. Du behöver vara 18 år för tjänsten. Inom de flesta verksamheter förekommer både dag-, kvälls- och nattarbete, skriv gärna i din ansökan om du har specifikt önskemål kring detta. De flesta tjänsterna kräver körkort.
Om rekryteringsprocessen Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https://www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296864". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Kontakt
Verksamhetschef, vård- och omsorg
Ulrika Larsson ulrika.larsson2@hulltsfred.se 010-354 30 02 Jobbnummer
