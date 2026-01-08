Vill du som rektor leda och utveckla skolan i hjärtat av Valdemarsvik?
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Utbildning, Kultur, Fritid
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 500 invånare.
I Valdemarsviks kommun är Vammarskolan en central del av vårt samhälle. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och ett starkt engagemang för barn och ungas rätt till en likvärdig och trygg utbildning.
Vi söker en rektor till årskurs 4-9 som vill ta ett helhetsansvar för skolans fortsatta utveckling - pedagogiskt, organisatoriskt och kulturellt.
Vill du ha ett rektorsuppdrag där ditt ledarskap märks, dina beslut gör skillnad och din vardag präglas av skolutveckling på djupet då är det en tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Uppdraget är ett ledarskap med verkligt mandat.
Som rektor för årskurs 4-9 får du ett strategiskt och operativt ansvar i en kommun där skolledarskap värderas högt och där beslutsvägarna är korta. Du leder en verksamhet där relationer, kvalitet och tydlighet är avgörande och där du har reellt utrymme att påverka.
Du ansvarar för att:
* Vara en tydlig och närvarande pedagogisk ledare.
* Skapa struktur och hållbara arbetssätt.
* Driva och leda skolutveckling genom systematiskt kvalitetsarbete med tydligt fokus på kunskapsresultat och likvärdighet.
* Vara en tydlig arbetsgivarföreträdare med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi.
* Representera skolan i nära samverkan med förvaltning, vårdnadshavare och lokalsamhället.Kvalifikationer
Du är trygg i din roll, kommunikativ och har förmåga att skapa förtroende och delaktighet. Du kombinerar pedagogisk skärpa med mod, relationsförmåga och strategiskt tänkande.
Vi ser att du har:
* pedagogisk högskoleutbildning,
* erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, gärna inom årskurs 4-9,
* god vana att leda förändrings- och utvecklingsarbete med tydlighet och tillit,
* god förmåga att skapa engagemang, ansvarstagande och riktning.
ÖVRIGT
Varför Valdemarsvik?
I en mindre kommun som vår är rektorskapet centralt, här är du inte långt från beslut, dialog eller påverkan. Ditt ledarskap syns, känns och betyder något, varje dag.
Vår ambition är tydlig: vi vill skapa en skola där kunskap, trygghet och framtidstro går hand i hand. Du får mandat att leda, utveckla och sätta riktning och du gör det med stöd av en engagerad förvaltning och iett nära samarbete med andra skolledare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298176/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431), http://www.valdemarsvik.se Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Utbildning, Kultur, Fritid
Carina Hall carina.hall@valdemarsvik.se 012319100
9672619