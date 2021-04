Vill Du Slippa Söndagsångest? - Sök Här, Utan Cv Eller Personlig - Kind Relations AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Kind Relations AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-14För de allra flesta som känner söndagsångest är det helt naturligt, det är lite jobbigare att jobba än att ligga hemma i soffan och kolla serier. Men sedan finns de som har en enormt påfrestande arbetssituation - en chef som skäller på en och har orimliga krav, eller mobbande kollegor. Det är en helt annan typ av ångest. Sorgligt är faktumet att söndagsångesten är vanligast i åldrarna 18-30. Så kan vi ju inte ha det!Därför arbetar vi på Kind Relations mycket med att våra medarbetare ska trivas.Vårt fokus ligger på att:Ha kul! Alla på våra kontor är mellan 18-40 år så detta är en självklarhet!Ha goda jobbrelationer: Detta är A och O!Öka teamkänslan: Människan vill alltid känna sig sedd, hörd & främst: delaktig!Öka utvecklingsmöjligheterna: Att göra samma sak dag in dag ut kan bli långtråkigt, därför har man en stor möjlighet att utvecklas i företaget.Tjänsten är som säljare på ett av Sveriges främsta säljföretag! Kontoret ligger ett stenkast från Slussen!Hos oss får du alltid:Betald produkt och säljutbildningPersonlig coachning och löpande vidareutbildning under din anställningFast månadslön + provision + bonussystemFriskvårdsbidrag och avtal med KRYStockholms skönaste kollegor!Är du ute efter fler utmaningar, fler målsättningar och något som boostar din energi? Kind Relations got it! Så vill du slippa söndagsångest - SÖK REDAN IDAG!Skicka antingen in din ansökan genom att klicka på Ansök nu,Eller så skickar du in ditt CV och personliga brev till marcus.norling@tryggsam.com Lycka till!!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01Kind Relations AB5691754