Vill du skapa trivsel varje dag? Vi söker lokalvårdare & kökspersonal.
Freinetskolan i Lund,Ideell Fören / Städarjobb / Lund Visa alla städarjobb i Lund
2026-01-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Freinetskolan i Lund,Ideell Fören i Lund
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad varje dag?
Vi söker nu en lokalvårdare/kökspersonal som vill bidra till en trivsam och välfungerande miljö - både genom att hålla våra lokaler rena och välkomnande och genom att hjälpa till i köket.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten. Du arbetar nära både kollegor, vårdnadshavare och elever som vistas i lokalerna, och ditt arbete skapar trygghet, ordning och glädje. Tjänsten omfattar 80%.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
I rollen ingår bland annat:
Daglig lokalvård/städning av gemensamma ytor och lokaler
Disk, enklare köksuppgifter och stöd i matservering
Hygienrutiner enligt gällande riktlinjer
Samarbete med kollegor för att skapa en välorganiserad vardag
Vi söker dig som:
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarsfull
Har ett gott bemötande och trivs i en roll där du hjälper andra
Kan arbeta både självständigt och i team
Har erfarenhet av lokalvård och/eller kök är meriterande.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med god gemenskap och tydliga rutiner
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Introduktion och stöd i dina arbetsuppgifter
Trygga anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: ansokan@freinetskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lokalvårdare/kökspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Freinetskolan i Lund,Ideell Fören
S:t Lars väg 7 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Freinetskolan i Lund Kontakt
Mats Carlgren 0768532768 Jobbnummer
9677911