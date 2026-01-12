Vill du skapa trivsel varje dag? Vi söker lokalvårdare & kökspersonal.

Freinetskolan i Lund,Ideell Fören / Städarjobb / Lund
2026-01-12


Visa alla städarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Freinetskolan i Lund,Ideell Fören i Lund

Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad varje dag?
Vi söker nu en lokalvårdare/kökspersonal som vill bidra till en trivsam och välfungerande miljö - både genom att hålla våra lokaler rena och välkomnande och genom att hjälpa till i köket.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten. Du arbetar nära både kollegor, vårdnadshavare och elever som vistas i lokalerna, och ditt arbete skapar trygghet, ordning och glädje. Tjänsten omfattar 80%.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om tjänsten
I rollen ingår bland annat:
Daglig lokalvård/städning av gemensamma ytor och lokaler
Disk, enklare köksuppgifter och stöd i matservering
Hygienrutiner enligt gällande riktlinjer
Samarbete med kollegor för att skapa en välorganiserad vardag
Vi söker dig som:
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarsfull
Har ett gott bemötande och trivs i en roll där du hjälper andra
Kan arbeta både självständigt och i team
Har erfarenhet av lokalvård och/eller kök är meriterande.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med god gemenskap och tydliga rutiner
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Introduktion och stöd i dina arbetsuppgifter
Trygga anställningsvillkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: ansokan@freinetskolan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lokalvårdare/kökspersonal".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Freinetskolan i Lund,Ideell Fören
S:t Lars väg 7 (visa karta)
222 70  LUND

Arbetsplats
Freinetskolan i Lund

Kontakt
Mats Carlgren
0768532768

Jobbnummer
9677911

Prenumerera på jobb från Freinetskolan i Lund,Ideell Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Freinetskolan i Lund,Ideell Fören: