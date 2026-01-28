Vill du skapa mjukvaran för ett startup inom SaaS?
2026-01-28
Spännande möjlighet att få vara med på en entreprenöriell SaaS-resa!
Vi letar nu efter en senior fullstackutvecklare till en nyckelroll i ett litet men snabbt växande SaaS-bolag. Du kommer att arbeta med vidareutveckling och modernisering av ett befintligt system inom bygg- och anläggningsbranschen. Plattformen används för datainsamling, dokumentation och uppföljning, med särskilt fokus på grundläggningsarbete.
Idag består företaget av ett litet och erfaret team på cirka 4-5 personer. I rollen blir du initialt ensam tekniskt ansvarig för projektet och får en central roll i att forma de tekniska vägvalen.
Om rollen
• Driva omdesign och vidareutveckling av ett befintligt system
• Arbeta brett med både frontend och backend i en modern teknisk miljö
• Fatta beslut kring arkitektur, teknikval, struktur och arbetssätt
• Samarbeta nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till robusta, långsiktiga lösningar
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet som fullstackutvecklare
• Trivs med att arbeta självständigt och ta ett stort eget ansvar
• Har god förståelse för systemarkitektur och skriver underhållbar kod
• Är lösningsorienterad och uppskattar en liten organisation med korta beslutsvägar
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift (krav)
Programmeringsspråket är inte det viktigaste - vi värderar främst din erfarenhet, ditt helhetsperspektiv och din förmåga att driva ett projekt från idé till en stabil och förvaltningsbar produkt.
Företaget har kontor i Högsbo, Göteborg och arbetet utförs primärt på plats på företagets kontor.
Ansökan
För att kunna ansöka till Jappas uppdrag behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform och sedan skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter talang inför framtida uppdrag. Lägg ner 10-15 minuter på att skapa din konsultprofil idag för att vara i spel för spännande uppdrag!
Om Jappa
För IT- och e-handelsföretag är det inte alltid lätt att hitta rätt kompetens när det behövs som mest. Men med Jappa blir det enkelt. Genom att använda vår plattform kan företag söka bland ett brett utbud av kvalificerade e-handelskonsulter och hitta den perfekta lösningen för sina behov, om det så är långsiktiga eller kortsiktiga uppdrag men också för rekrytering.
