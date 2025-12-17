Vill du skapa magi för scenkonsten? Vikariat som färgare och patinerare
2025-12-17
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.
Då en av våra medarbetare går på föräldraledighet söker vi en färgare och patinerare till vår avdelning Kostym, Mask och Påkläderi.
GöteborgsOperans avdelning Kostym, Mask och Påkläderi består av skrädderi, specialateljéer, påkläderi, mask- och perukateljé. Här arbetar cirka 55 medarbetare: tillskärare, skräddare, modist, läderskräddare och färgare/patinerare, maskörer och påklädare. Dina arbetsuppgifter
Som färgare och patinerare medverkar du till att realisera kostymdesignerns vision inom givna ramar. Du arbetar med olika typer av tekniker för att hitta rätt uttryck i kostymerna och i scenbilden. Här arbetar vi med allt från textiltryck till växtfärgning och vi ser gärna att du har en bred kunskap vad det gäller textila tekniker då arbetet varierar mycket. Du har eget produktionsansvar för färg och patinering i dina tilldelade projekt från uppstart till premiär. Du arbetar i nära samarbete med kostymtecknaren samt med teamet på arbetsplatsen. Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för löpande arbete på avdelningen såsom inköp och underhåll samt bidrar aktivt till avdelningens miljöarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års konstutbildning eller liknande och/eller arbetserfarenhet av färgeri och patinering. Meriterande är att du har erfarenhet av teater, opera och/eller film. Du har goda kunskaper inom textila material och tekniker.
Som person trivs du med att ingå i ett team där du både arbetar självständigt och gemensamt för att uppnå verksamhetens mål. Du är flexibel, både vad gäller arbetssätt och arbetstider, då dessa varierar. Då arbetet bitvis sker i högt tempo krävs det att du kan hantera hög arbetsbelastning samtidigt som du har förmågan att behålla din noggrannhet och din känsla för kvalitet. Vi ser gärna att du har en drivkraft och nyfikenhet kring färgning, patinering och det konstnärliga processerna då arbetet är en ständig lärandeprocess. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid i perioden 2026-03-02 till och med 2026-12-31.
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
