Vill du skapa ett grönt och attraktivt Järva? Vi söker trädgårdsmästare!
2025-12-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö som ger värde för invånarna och miljön i Järva? Vi har ställt om till drift i egen regi av park- och grönområden och söker nu engagerade trädgårdsmästare.
Järva stadsdelsområde står inför en spännande förändringsresa där vi nu har tagit över driften av renhållning och skötsel av park- och grönområden i kommunal regi. Järva stadsdelsområde består av stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Bromsten, Flysta, Lunda, Sundby och Solhem och här bor över 90 000 invånare.
Som trädgårdsmästare kommer du att ingå i den nya enheten för drift av parker och grönområden. Enheten består av tre arbetsledare och ett team av trädgårdsmästare och parkarbetare som leds av en enhetschef. Gruppen utgår från en gemensam verksamhetslokal i Sundby, där verkstad, maskinhall, förråd, matsal och kontor ligger. Från och med oktober 2025 tog enheten över driften av renhållning och skötsel av park- och grönområden i sin helhet. Vinterväghållning ingår inte i enhetens driftuppdrag.
Vi har höga ambitioner att utveckla stadsdelsområdets offentliga utomhusmiljöer och ser framemot att ha med dig på resan! Varmt välkommen in med din ansökan!
Vi erbjuder
För oss är det viktig att ha roligt på jobbet! Du blir en del av en engagerad arbetsplats med stort fokus på invånarna i Järva. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Du erbjuds goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner och att jobba i Stockholms stad.
Din roll
Som trädgårdsmästare bidrar du till att skapa en välskött och trivsam miljö för Järvas invånare med målet att arbeta långsiktigt, hållbart och cirkulärt. Tillsammans med parkarbetarna på enheten utgör ni parkgruppen och har daglig dialog med driftområdets tre arbetsledare.
Du har en djup kunskap och förståelse för utemiljöns behov och ser det som självklart att dela med dig av din kunskap och erfarenheter till dina kollegor i parkgruppen.
Dina arbetsuppgifter kommer variera över året och exempelvis bestå av:
Beskärning av träd och buskar
Häckklippning
Plantering av träd, buskar och perenner med mera
Slyröjning
Naturvårdsskötsel
Identifiering av förbättringsåtgärder kopplat till växter och grönytor i driftområdet
Grönyteskötsel så som ogräsrensning, gräsklippning och renhållning.
Både rollen och enheten är nya och under utveckling vilket innebär att andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du har fasta arbetstider och helgarbete kan förekomma i anslutning till exempelvis högtider och under högsäsong.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
trädgårdsmästarutbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten
dokumenterad och aktuell erfarenhet av praktiskt arbete med grönyteskötsel
god växtkunskap av träd, buskar och perenner
god kunskap inom trädvård
aktuell erfarenhet av att arbeta med handhållna maskiner så som, trimmer, lövblås och häcksax
B-körkort för personbil
god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet och behörighet för användning av motorsåg och/eller röjsåg
erfarenhet och kunskaper om naturvårdsskötsel
kunskap inom hantverkstjänster, så som snickeri, svetsning och målning
erfarenhet av anläggning av hårdgjorda ytor
behärskar andra språk utöver svenska och engelska
goda IT kunskaper i Officepaket
Som trädgårdsmästare möter du Järvas invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt. Därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig och att du drivs av att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Du är uthållig och arbetar självständigt och trivs med att arbeta ute. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten!
Du behöver inte bifoga personligt brev i denna rekryteringsprocessen, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet.
Under semestertiderna når du oss enklast via mejl. Vi svara dig så snart vi kan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
