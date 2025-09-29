Vill du skapa en meningsfull vardag till en aktiv och social man.
2025-09-29
Personlig assistent - till aktiv och social 27 årig man
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas liv? Vi söker nu en flexibel och engagerad personlig assistent som vill arbeta hos en 27-årig kund med omfattande fysiska hjälpbehov.Publiceringsdatum2025-09-29Företaget
Kunden lever ett aktivt och socialt liv, och du som assistent följer med på det som dagen har att erbjuda - allt från arbete till fritidsaktiviteter. Arbetet innebär att hjälpa till med i stort sett alla fysiska moment, inklusive lyft, vilket gör att du bör ha någorlunda starka armar. Du kommer oftast att arbeta ensam, vilket kräver ansvarstagande och självständighet.
Vi söker dig som: Är mellan ca 25-35 år
Har god fysisk förmåga
Är socialt flexibel och trygg i olika miljöer
Även har möjlighet att hoppa in med kort varsel vid sjukdom eller semester
Har körkort (meriterande men inget krav)
Om tjänsten Tjänstgöringsgrad: Deltid/heltid
Arbetstider: Dygnet runt med vaken natt.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse, så länge assistansuppdraget varar
Vad du kan förvänta dig
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Du får möjlighet att växa professionellt samtidigt som du spelar en viktig roll i en annan människas liv.
Om Omsorg Assistans
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna och kunder över hela Sverige. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund bygger på engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Som anställd hos oss får du trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag. Vi begär alltid utdrag ur polisens belastningsregister.
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV och personliga brev till oss - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Eva Gylling eva.gylling@omsorgassistans.se 0726052393 Jobbnummer
9532046