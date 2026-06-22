Vill du skapa din egen framgång? Säljare sökes i Hedemora
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hedemora Visa alla säljarjobb i Hedemora
2026-06-22
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Är du en person som gillar att träffa människor, arbeta mot tydliga mål och utvecklas i en fartfylld miljö? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Hedemora. Hos oss får du chansen att bygga värdefull erfarenhet inom försäljning, kundkommunikation och relationsskapande samtidigt som du arbetar i ett företag där utveckling och arbetsglädje står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen.
Genom personliga kundmöten hjälper du människor att hitta smarta energilösningar och förmånliga elavtal. Arbetet passar dig som trivs i sociala sammanhang, tycker om att ta initiativ och vill utvecklas både professionellt och personligt.
Du utgår från Hedemora och blir en del av ett engagerat team där samarbete, motivation och framåtanda är en naturlig del av vardagen.
Därför kommer du att trivas hos oss
Garantilön kombinerad med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning från start
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling
Möjligheter att växa inom företaget
Ett sammansvetsat team med stark gemenskap
Vi firar framgångar tillsammans
Hos Exaltera Marketing uppmärksammar vi prestation och engagemang. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du har möjlighet att vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att skapa en arbetsplats där människor motiverar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på vägen mot sina mål.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och hög energi
Drivs av att nå resultat och utvecklas
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att lyckas.
Ta nästa steg med Exaltera Marketing
Är du redo för ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, påverka din inkomst och vara en del av ett vinnande team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Hedemora. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: hedemora@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
776 31 HEDEMORA Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973827