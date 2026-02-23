Vill du simma samt hänga med mig två lördagar i månaden i Hägersten
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner.
Om uppdraget:
12-årig kille söker en "killkompis" som vill umgås två lördagar i månaden från kl 12 och 5 timmar framåt.
Ni möts upp vid simhallen först och tar er sedan hem där ni spelar musik, kollar på animerad film/serier, bakar, ritar, kanske läser en saga.
Behöver stöttning vad gäller tidsuppfattning, få med sig alla kläder etc från badet kanske senare träna lite på att åka tunnelbana då det är svårt för honom nu då han inte tål höga, plötsliga ljud. Vill vara i lugnare miljöer.
Testar ibland gränser på tonårsvis.
Kan vara utåtagerande om han blir arg men bara verbalt - svära, säga elaka saker då får du avleda honom.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Du ska ha någon erfarenhet av NPF diagnoser, kunna avleda, sätta gränser, vara punktlig då rutiner är viktigt för honom.
Då ni ska gå till simhallen ska du vara en yngre kille.
Du ska kunna komma två lördagar i månaden och gärna vara hos familjen en längre tid.
Om tjänsten:
10 tim/månad. På lördagar från kl 12 och 5 timmar framåt.
Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
