Vill du säkra Sveriges marina förmåga? Vi söker ILS-ingenjörer!
Sigma Technology Information AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-16
Vill du vara med och skapa framtidens marina system?
Som ILS-ingenjör hos oss får du en nyckelroll i att utveckla driftsäkra och långsiktigt hållbara lösningar för några av Sveriges mest betydelsefulla fartygsprojekt. Här kombineras tekniskt djup med systemförståelse och praktisk verklighet - i en miljö där kvalitet, samarbete och innovation står i centrum.
Om rollen
Som ILS-ingenjör har du en central roll i våra projekt - från tidig design till leverans och vidmakthållande. Du säkerställer att tekniska system får rätt förutsättningar för drift, underhåll och lång livslängd. Arbetet omfattar både civila och militära fartygssystem och sker i nära samarbete med systemingenjörer, konstruktörer, projektledare och ibland även kund och leverantörer.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Genomföra driftsäkerhets-, underhålls- och livscykelkostnadsanalyser.
Utarbeta underhållsplaner och dimensionera reservmaterial.
Bidra till utveckling av ILS-strategier, styrande dokument och teknisk dokumentation.
Identifiera och planera underhållsåtgärder samt optimera reservdelar, verktyg och utbildning.
Samverka med interna och externa intressenter och stötta andra ingenjörer vid behov.Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av ILS-arbete inom större tekniska projekt eller systemleveranser.
God förståelse för ILS-discipliner (underhållsanalys, LSA, reservdelsoptimering, dokumentation, RAM-analyser).
Erfarenhet av etablerade standarder och processer
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel).
Meriterande: erfarenhet av marin industri eller försvarssektorn, digitala ILS-verktyg (Teamcenter, Windchill), metoder som LORA, FMEA samt internationella samarbetsprojekt.Dina personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad - du tolkar komplexa data och arbetar metodiskt.
Kommunikativ och samarbetsinriktad - du trivs med att skapa goda relationer.
Flexibel och problemlösande - du hanterar förändringar och hittar lösningar.
Initiativtagande - du driver arbetet framåt och tar ansvar.
Vi erbjuder
Spännande projekt inom marin systemutveckling som stärker Sveriges marina förmåga.
Möjlighet att påverka framtidens underhålls- och stödkoncept.
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter i en dynamisk arbetsmiljö.
En kultur som präglas av kvalitet, ansvarstagande och laganda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: simon.andersson@sigmatechnology.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Information AB
371 34 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
